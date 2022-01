Másodszor is visszavonták Novak Djoković ausztrál vízumát

Másodjára is visszavonták Novak Djoković, a világelső teniszező ausztrál beutazási vízumát. Ezúttal az ország bevándorlásügyi minisztere, Alex Hawke döntött úgy, hogy a szerb sportoló "egészségügyi és rendészeti" okokból nem léphet be az országba. Ezzel azonban még koránt sincs vége a történetnek, Djokovićnak lehetősége van megfellebbezni ezt a döntést is.

Ha valaki netalán az elmúlt két hétben lemaradt volna a sztoriról, tömören összefoglalva eddig annyi történt, hogy a harciasan vakcinaellenes, magát beoltatni nem hajlandó Novak Djoković egy tavaly decemberi pozitív PCR-teszt eredményére hivatkozva igényelt mentességet az oltási kötelezettség alól, amit egy független testület meg is adott neki. Ez elég nagy közfelháborodást váltott ki az országban, melynek polgárai gyakran még országon belül se utazhatnak a szigorú járványügyi szabályok miatt, még akkor se, ha amúgy be vannak oltva.

További bonyodalmakat jelentett, hogy

egyrészt kételyek merültek fel Djoković tesztjének hitelességével kapcsolatban;

Djoković a teszt időpontja után, amikor elvileg karanténban kellett volna lennie, többször is nyilvánosan mutatkozott;

ezen alkalmakkor nem viselt maszkot;

továbbá a beutazáskor kitöltendő kérdőíven azt állította, hogy Ausztráliába utazása előtt nem járt más országban, pedig nyilvános fényképfelvételek igazolják, hogy de.

Djoković beutazási vízumát egyszer már visszavonták, ám ő fellebbezett, és a bíróság neki adott igazat. Arra, hogy a beutazáskor a kérdőíven hazudott korábbi utazásairól, csak ezután derült fény, így most emiatt vonták vissza újra a vízumát. (Via BBC)