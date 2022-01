Meghalt a Betty Blue rendezője

75 évesen, hosszú betegség után párizsi lakásában meghalt Jean-Jacques Beineix francia filmrendező, aki a Magyarországon is kultfilmmé lett Betty Blue miatt lett világhírű. (A nevét nagyjából 'bénex'-nek kell ejteni.)

Baineix és Béatrice Dalle, a Betty Blue női főszereplője 2006-ban. Fotó: OLIVIER LABAN-MATTEI/AFP

Beineix-t az úgynevezett “cinéma du look” stílus képviselői közé szokták sorolni a kritikusok a szintén francia Luc Bessonnal és Léos Carax-szal együtt. Ez drága stúdiódíszletekben forgatott, intenzív, gyakran természetellenes színvilágukról, esztétikájukról és világításukról felismerhető, főleg fiatal közönségnek szánt, gyakran szerelmi sztorikat feldolgozó filmeket takar.





Már első játékfilmje, az 1980-as Díva is több César-díjat nyert, a rákövetkező Holdfény a csatorna felett is sikeres volt, a 86-os Betty Blue pedig világsiker lett, Oscarra is jelölték.