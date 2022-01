Rohamosan terjed a járvány, de a kórházi adatok nem romlanak

Jelentősen romlottak a fertőzöttségi adatok az előző héthez képest, a legfrissebb pénteki adatok szerint bő 35 százalékkal több új fertőzöttet azonosítottak, mint egy hete. Mindezt úgy, hogy a pozitív tesztek aránya nagyon magas, 29,41 százalék. Vagyis a járvány kiterjedtségéhez képest kevés tesztet végeznek.

A fertőzések számának meredek emelkedése ellenére a kórházi statisztikák egyre javulnak. A legfrissebb adatok szerint összesen 2611 -en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 243-an invazív lélegeztetésre is.

A kórházi adatok javulása annyiban nem meglepő, hogy most már szinte biztosan a minden korábbi változatnál hatékonyabban fertőző, még az oltások jelentette védelmet is kijátszani képes omikron-variáns terjed, mely az eddigi tapasztalatok alapján a járvány negyedik hullámát kirobbantó delta-variánsnál enyhébb lefolyású betegséget okoz, különösen az oltottak körében. Persze ehhez a látszólagos enyheséghez nagyban hozzájárul maga a tény, hogy most sok, már oltott, így a súlyosabb betegség ellen eleve védett ember is megfertőződik.

A friss adatok szerint csütörtökön némileg javultak az oltási statisztikák, 4733-an kapták meg az első dózist, ami a legmagasabb napi érték a héten - bár elmarad az előző hét azonos időszakában rögzítettől. Az oltás harmadik dózisát csütörtökön 15289-en adatták be, vagyis továbbra is az a jellemző, hogy azok oltakoznak, akik már oltakoztak.

A megyei statisztikák alapján a járvány az egész országban rohamosan terjed, változás annyiban van, hogy már nem Budapesten növekszik a legnagyobb ütemben az új fertőzöttek száma. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt hét napban a megelőző hét naphoz képest Pest megyében regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet, a növekedési faktor itt 95 százalék volt. Pest megyét Győr-Moson-Sopron (88%), Zala (77%) és Vas (77%) megye követi, a növekedés üteme 37 százalékkal Somogyban a legalacsonyabb.