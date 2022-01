Izraelben annyi a fertőzött, hogy át kell alakítani az egészségügyi adatbázist, mert képtelen feldolgozni a számokat

Ultraortodox zsidó maszkot visel az izraeli Bnei Brak egyik utcáján 2020. április 3-án Fotó: Jack Guez/AFP

A napi kétszázezret is elérheti az új fertőzöttek valódi száma Izraelben az egészségügyi minisztérium járványfelelőse, Nachman As professzor szerint. As a Jediót Ahronót hírportálja, a ynetnek szerdán beszélt az omikron-hullám tapasztalatairól, és azt mondta, hogy kedden csak a teszteltek körében több mint 70 ezer új fertőzöttet találtak.

Már ez is messze a legmagasabb szám a járvány elmúlt két évében, de a professzor szerint a valódi szám ennek két-háromszorosa is lehet. Ennek részben az az oka, hogy sokan tünetmentesen vészelik át a fertőződést, de az MTI szemléje alapján akad itt más is:



„A minisztérium vasárnap óta nem közli a friss járványügyi adatokat a számítógépes rendszer hibája miatt, ugyanis az adatbázisok kialakításakor nem számítottak ilyen nagy számokra, s át kell alakítani a számítógépes rendszert feldolgozásuk és nyilvánossá tételük érdekében.”

A jó hír az, hogy a magas átfertőzöttséggel együtt szinte elenyésző a komolyabb esetek száma: csak 526 súlyos Covid-beteget ápolnak az izraeli kórházakban.

A Weizman Tudományos Intézet biológus és statisztikus professzora, Eran Szegál szerint ez a szám valószínűleg ezer körül marad majd, annál feljebb aligha kúszik.

Az oktatásban az izraeli kormány a teszteléssel próbál rendet tartani.

Januártól új rendszert vezetnek be: megszűnik karantén-kötelezettség abban az esetben is, ha valamelyik diákról kiderül, hogy fertőzött, ehelyett a gyerekek heti háromszori tesztelésével próbálják majd megakadályozni a járvány terjedését, és elősegíteni a fertőzöttek elkülönítését.

A The Times of Israel információi szerint jövő héten megkezdik 25-30 millió gyorsteszt kiosztását a kisiskolásoknak, a felsőoktatásban tanuló diákoknak és a rászoruló családoknak.