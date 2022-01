Rekordszámú, százezernél is több új fertőzöttet regisztráltak Németországban

112 323 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, ami új napi rekordot jelent. Karl Lauterbach egészségügyi miniszter azt mondta, hogy a hullám várhatóan néhány héten belül fog tetőzni. "Úgy gondolom, hogy február közepén érjük el a hullám csúcsát, és utána ismét csökkenhet a megbetegedések száma"" - mondta Lauterbach az RTL televíziónak kedd este. A miniszter szerint a be nem jelentett esetekkel számolva akár kétszer több fertőzött is lehet, mint amiről tudomásuk van. Nyilatkozatában arra is kitért, hogy legkésőbb májusig be kell vezetni a kötelező oltást Németországban. (Reuters)