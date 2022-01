„A termelőkön is alkalmazzák, vagy csak minket szívatnak ezzel?” - tette fel a kérdést egy belvárosi hentes. A kormány hét termékre vonatkozó árbefagyasztást rendelt el január 13-án. A rendelet február elsejétől október 15-ei szinten fixálja a kristálycukor, a búza finomliszt, a 2,8%-os UHT tej, a csirkemell, csirkefarhát, a sertéscomb, és a napraforgó étolaj árát. Ez jelentősen érinti a húsipart, hiszen ez a három termék meghatározó a húspiacon. Emiatt nagy a bizonytalanság.

„Még nem világos. Tegnap egy kolléga egész nap hivatalokkal telefonálgatott, de nem derült ki semmi” - mondta lemondóan egy belvárosi hentes, mikor arról kérdeztük, milyen konkrét hatással lesz rá a rendelet. Egy másik árus szerint „ez még egy kialakulatlan dolog”, ami „túlmutat rajta[m]”, többet nem is akart mondani a témáról. A harmadik pultnál az alkalmazott arra hivatkozva nem akart nyilatkozni, hogy az üzletvezető engedélye nélkül ez nem lehetséges, majd hátranézett, és egy alak, aki eddig az ajtóból figyelt, eltűnt a sonkák és kolbászok takarásában. Az eladó visszafordult, és közölte, az üzletvezető jelenleg nincs itt.

Egy halárus standja a Fõvám téri központi vásárcsarnokban 2020. december 17-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Úgy tűnt, a csirkehússal a legtöbb eladónak nincs problémája, megoldják olcsóbb, import csirkéből, a sertéshús azonban problémásabb lehet. Komoly fejtörést okozhat, hogy egy egész sertésből hogyan kalkulálja ki a termelő, a feldolgozó és az árus a sertéscomb árát. Ez is mutatja, hogy „ezt a rendeletet megint egy olyan ember csinálta, aki nem ért hozzá” - mondta egy hentes a Fehérvári úti Vásárcsarnokban.

Azt is bizonytalanság övezi, hogy az árak pontosan hogyan lesznek meghatározva. Amíg a nagyobb élelmiszerüzleteknek könnyen visszakövethető az október 15-ei ár, addig egy kisebb falusi hentesnél nehézségekbe ütközhetnek az ár meghatározásánál. Bár a kormány komoly büntetéseket ígér, nem tudni, hogy lehet ezt ellenőrizni, főleg a már említett vidéki üzletekben. Ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (Nébih), de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

„A Kádár-korszak ebből a szempontból jó volt, ugyanannyiba került Szombathelyen és Nyíregyházán is a hús”- mondta a pult előtt egy idősebb úr a Nagycsarnokban. A vásárlók között megoszlanak a vélemények a rendelettel kapcsolatban. Van, aki szerint „már régen be kellett volna fagyasztani több termék árát” is, és a kormány jó döntést hozott. Mások szerint totális baromság ez az intézkedés, „csak hangzatos kampányfogás”. „Ez nem olyan, mint a benzináraknál, az üzleteknek nagyobb mozgástere van kompenzálni a kiesést”, tehát simán megcsinálhatja egy húsboltos, hogy a csirkecomb vagy más termékek árát annyival emeli meg, amennyit veszít például a csirkemellen. Egy nyugdíjas úr szerint „három hónap alatt egy ilyen mértékű gazdasági probléma nem oldódik meg, a közelgő kampány miatt van az egész”. A három hónapos ármaximálás csak az április 3-i választás után fog lejárni.

Megkerestünk egy kis- és nagykereskedelemben is jártas forrást is, szerinte az egyik legnagyobb baj, hogy nem teljesen egyértelmű a rendelet. „Értelmezésbeli problémák vannak. Jó lenne, ha a fogyasztóvédelem vagy valamelyik másik hivatalos szerv kiadna egy egyértelmű állásfoglalást”. A kereskedők a fixált árú termékeket nem fogják tudni haszonnal eladni, a kiesést kompenzálni kell valahogy. „Meg lehet próbálni, hogy más termékek árát emeljük, de ez egy nagyon árérzékeny piac. Egy kiskereskedő, aki 50 féle terméket árul, sokkal nehezebben tudja ezt megtenni, mint aki 2000 féle terméket értékesít”. Az élelmiszer-üzletláncok a nagyobb tartalékok miatt jobban tudnak ezzel gazdálkodni, akár a beszerzési ár alatt is értékesíthetnek. Az ellátási láncot is felboríthatja a rendelet, előfordulhat, hogy a vendéglátósok a kiskereskedők magasabb árai miatt a nagyobb üzletláncokat preferálják.

Vannak eladók, akik még nem is hallottak a rendeletről, azt sem látni tisztán, milyen hatása lesz a piacra, azon keresztül pedig a pénztárcánkra. Mindenesetre februárban talán már többet fogunk tudni, addig is érdemes gondolkodni, mihez kezdünk majd az árstoppolt csirkefarháttal.

Benics Márk és Bódog Bálint riportja.