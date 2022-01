Kiribati egészen mostanáig megúszta a világjárványt, aztán jött egy repülő

Kiribati, a távoli csendes-óceáni szigetország egészen mostanáig megúszta a koronavírus-világjárványt, két év alatt mindössze két pozitív esetet találtak. Most azonban országos karantént kellett elrendelni, mert a tíz hónap szünet után kedden elsőként a szigetországba érkező repülő 54 utasa közül 36 tesztje is pozitívnak bizonyult.

A Kiribatihoz tartozó, Karácsony-szigetnek is nevezett Kirimati, ami nem azonos a híres Karácsony-szigettel, ami Ausztrália külterülete Fotó: KEN GILLHAM/robertharding via AFP

A 36 fertőzött utast ugyan elkülönítették, de azóta az őket örző biztonsági csapat három tagja is megfertőződött, és már egy olyan fertőzöttet is találtak a szigeten, aki nem is ott dolgozott.

A kiribati kormány ezért szombaton szigorú karanténintézkedéseket vezetett be. Betiltottak minden gyülekezést, a kiribatiak pedig csak a legszükségesebb ügyekben hagyhatják el az otthonaikat, például hogy a mostantól csak reggel hat és délután kettő között nyitva tartó boltokban beszerezzék a létszükségleteiket kielégítő termékeket.

Taneti Maamau elnök pedig vakcinációra biztatta a népességet. A BBC beszámolója szerint azt nem tudni, hogy a 120 ezres népesség mekkora hányada van már teljesen beoltva. (via BBC)