Franciaországban több nyilvános helyre mostantól csak oltási igazolvánnyal lehet belépni

Franciaországban hétfőtől minden ötvennél több főt fogadó nyilvános helyen be kell mutatniuk a 16 év felettieknek az oltásu igazolványt. Kivételt jelentenek az egészségügyi intézmények és a politikai rendezvények. Az oltottsági igazolás minimum három oltással érvényes.

Korábban egy negatív teszt is elég volt a nyilvános helyekre való belépéshez, mostantól viszont minden 16 éven felülinek igazolnia kell a sportlétesítményekben, kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben, vendéglátóhelyeken, hotelekben, vonatokon, távolsági buszokon, belföldi repülőjáratokon, hogy hány oltással rendelkezik.

Egy oltás esetén az igazolás mellé egy 24 óránál nem régebbi negatív tesztet is be kell mutatni. Azokra az oltatlanokra is ez vonatkozik, akik az elmúlt hónapokban átestek a betegségen. Két oltás esetén annak kell negatív tesztet bemutatnia, aki már jogosult a harmadik oltásra, de azt még nem vette fel.

A francia kormány kimondott szándéka, hogy az intézkedéssel a még 4,5 millió oltatlanra nyomást gyakoroljon, hogy oltassanak.

Az oltásra jogosultak 94 százaléka, a teljes lakosság nyolcvan százaléka (54 millióan) felvette az oltás első adagját, míg 78 százaléka a másodikat, 57 százaléka (32,2 millióan) pedig a harmadik adagot is megkapta.

Egy felmérés szerint a franciák 62 százaléka támogatja az oltási igazolvány bevezetését, de 71 százalékuk azt szeretné, ha az automatikusan megszűnne a járványhelyzet javulásával. A törvény július végéig írja elő az oltottsági igazolás használatát. Jean Castex miniszterelnök csütörtökön jelezte, hogy amennyiben a körülmények megengedik, elképzelhető a határidő előrehozása, de ennek feltételeit nem pontosította. (MTI)