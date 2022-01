Liu Shaoangot megfertőzte a koronavírus

Pozitív lett az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, Liu Shaoang koronavírustesztje. A magyar szövetség hétfői közleménye szerint Liu tünetmentes, terhelhető, állandó felügyelet mellett tovább készülhet az olimpiára.

Liu Shaoang a 2016-os sanghaji világkupán 1000 méteren elért győzelmét ünnepli. Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

A pekingi téli olimpia jövő pénteken kezdődik. A jelenleg érvényes szabályok szerint ahhoz, hogy Liu elindulhasson a versenyeken, öt egymást követő napon is negatívra kell tesztelnie. A szövetség szerint ez a feltétel teljesülhet, így Liu is a csapattal utazhat.

Liu Shaoang, aki összetettben világbajnok, mind a három egyéni számban, vagyis 500, 1000, és 1500 méteren is indul, és a címvédő férfi váltóban, illetve az új olimpiai számban, a vegyes váltóban is érdekelt. (Via 24.hu)