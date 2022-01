"Meghagyom a kedvesének" – felelte a miniszter a kommentelőnek, aki szerint bekaphatja

Interakcióba lépett az internet népével Nagy István agrárminiszter. Nagy az Instagramjára töltött fel egy fotót két napja, ezen egy játékokkal teli polc előtt guggolva egy billencset tologat azzal, hogy „[a]mikor a miniszter újra gyerek :)”.

Hogy hol járunk, mikor és miért, arra nem derül fény, de tán mindegy is, mert az igazi buli a kommentszekcióban kezdődött, ahol egy felhasználó a maga nem túl elegáns, de a közegben tán nem is kirívó stílusában annyit közölt Nagy agrárminiszter úrral, hogy „Miniszter a faszomat bekaphatja😂” Volt már ilyen a történelemben, de Nagy most párbeszédkezdeményként értékelte a kommentelő megszólalását, így hát felelt is neki: „Meghagyom a kedvesének” – írta. Időközben egy másik kommentelő más irányú ajánlatot is tett, arra viszont Nagy miniszter már nem reagált:

Tanulság: nincs.