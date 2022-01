Mínusz 10 fok volt az éjjel, kedd hajnalban akár mínusz 19 fok is lehet

Hétfőn hajnalban több helyen is mínusz 10 fok volt, a havas tájakon pedig még ennél is hidegebb volt az éjjel. Az Időkép előrejelzése szerint hétfő reggelre csak a nyugati határ környékére mondanak hószállingózást, különösebb csapadék máshol nem várható.

Fotó: Nathan Denette/MTI/MTVA

Kedd hajnalban pedig még a ma reggelinél is keményebb fagyok lehetnek, a legalacsonyabb hőmérséklet -3, -16 fok között alakul, de az északkeleti határ közelében -17, -18 fok is lehet. Sőt, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint akár mínusz 19 fokot is mérhetnek majd.

Szerdára már pár fokkal enyhül az idő, kevés hó, havas eső, gyenge eső is lehet, hajnalban -10, +2, napközben -1, +6 fok várható.