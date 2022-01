Toroczkai: Teljesen kizárt a koalíció a Fidesszel

Mi történne, ha áprilisban olyan helyzet állna elő, hogy a Mi Hazánk bejutna a parlamentbe, és rajtuk múlna, hogy a Fidesz, vagy az egyesült ellenzék alakíthat kormányt?



Ezt kérdeztük a Magyar Jeti új epizódjában Mi Hazánk tüntetésén a párt elnökétől, a Toroczkai Lászlótól. Arra a kérdésre, hogy kötnének-e koalíciót a Fidesszel, azt mondta:

„Teljesen kizárt.”

Arra pedig, hogy az ellenzékkel kötnének-e, azt mondta:

„Az is teljesen kizárt. Azért indítottuk el ezt a mozgalmat, mert nem kérünk sem a balliberális globalistákból, sem pedig a Fidesz globalistáiból.”

A Mi Hazánk fő témája az utóbbi időben a járványügyi intézkedések elleni tiltakozás lett, nagyobb utcai megmozdulásokat is tartottak a témában. Toroczkai a beszédeiben oltási terrorral és diktatúrával vádolja a kormányt, ugyanakkor mégsem látunk olyan radikális eszközöket tőle, mint a Gyurcsány-kormány elleni megmozdulások idején. Arra a kérdésre, hogy ez miért van, Toroczkai azt mondta: 2006-ban rögtön több tízezrek mentek ki az utcára, az elmúlt hónapokban viszont nem voltak ennyien a covid-diktatúra ellen. „Ahogy akkor is cselekedtem, ugyanúgy azt néztem, hogy az emberek mennyien vannak, és mit akarnak.” Toroczkai szerint ha most is elegen lesznek, akkor el lehet érni, hogy a kormány meghátráljon.

A kormányt ugyanakkor egyelőre feltűnően nem zavarja a Mi Hazánk működése, pedig az ellenzéki pártok esetében egyértelműen arról beszéltek, emberek haláláért felelősek, amiért kritizálják a keleti vakcinák beszerzését.

A Magyar Jeti teljes videója a Mi Hazánkról: