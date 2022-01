Most épp Gödöllő korábban megfigyelt polgármesterét fenyegeti a Városháza-ügyben „szivárogtató” Anonymous

Gémesi György, Gödöllő polgármestere, egyben a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Facebook oldalán tette közzé, hogy fenyegető levelet kapott a Városháza-ügyben „szivárogtató”, magát Anonymousnak nevező figurától.

Az illető azt írta Gémesinek többek közt, hogy tud „egy-két kellemetlen titkáról”, és ultimátumot adott neki: „Ha 2022 január 31-ig benyújtja lemondását és lehetővé teszi, hogy az országgyűlési választásokkal párhuzamosan időközi önkormányzati választások legyenek, ahol Ön kiáll a kormánypártok közös jelöltje mellett akkor emelt fővel távozhat. Ezzel felesleges kiadásoktól kímélheti meg a költségvetést és egy kellemetlen botránytól a várost.”

Gémesi György Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Gémesi telefonszáma is szerepelt azok közt, melyek a Pegasus kémprogram célpontjai voltak, ő erről korábban be is számolt. Erre is utalt a levélre adott reakciójában:



„Nem elég, hogy lehallgattak, feltörték a lakásomat, mocskolódó, hazug filmeket készítettek rólam és terjesztik a Fidesz médiában, most megfenyegettek. Meddig süllyednek? Felhívom a figyelmüket, hogy az önkormányzati választás régen véget ért, nem leszek országgyűlési képviselő jelölt. Ha gondjuk van velem, vállalják az arcukat és mondják el. Ez a tisztességtelen, sunyi, aljas módszer több mint mocsok.” Később a polgármester azt írta: „Most kaptam az értesítést, hogy a nyilvánosan fenyegető azonosítható. Jelenlegi információm szerint nincs politikai indíttatás. Természetesen a megfelelő jogi lépéseket megteszem.”

(via Népszava)