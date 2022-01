A Curtin University kutatócsapata az univerzum rádióhullámait tanulmányozta, amikor észlelték az égbolt egyik legfényesebb rádióforrását, egy új típusú, villogó sugárzást. A felfedezésük részleteiről a Nature-ben számoltak be.

Amikor az űrben valami „ki-be kapcsol”, azt tranziens jelenségnek nevezik. Származhat pulzártól, ami milliszekundumok vagy másodpercek alatt villan, de lehet az egy szupernóva, ami néhány napra feltűnik, mielőtt újra eltűnik.

A most észlelt jelenség viszont 20 percenként „kapcsol be, majd ki” – mondta Natasha Hurley-Walker asztrofizikus, aki szerint:

„Ez nagyon kísérteties egy csillagásznak, mert nem ismerünk olyan dolgot az égbolton, ami ezt csinálja, és ez ráadásul elég közel van hozzánk, kb. 4000 fényévnyire. Ez a galaktikus hátsó kertünk.”

A jelenséget Tyrone O'Doherty, a Curtin Egyetem hallgatója észlelte, majd jelezte a tanárának, Hurley-Walkernek, aki az egyetem Nemzetközi Rádiócsillagászati Kutatóközpontjának munkatársa.

A jelenség viselkedése megfelel az úgynevezett ultrahosszú periódusú magnetárnak, egy lassan forgó neutroncsillaggal. Ennek a típusú objektumnak a létezését már megjósolták, de még sohasem figyelték meg.

De lehet egy összeomlott csillag is, ami fehér törpe pulzárrá vált, ez viszont nagyon valószerűtlen. „Bármi is az, nagyon extrém. És természetesen lehet valami olyan is, amire sosem gondolnánk” – mondta Hurley-Walker.

A szakértők a Nyugat-Ausztráliában lévő MWA (Murchison Széleslátóterű Hálózat) teleszkópjának segítségével vizsgálták az eget. (Guardian via MTI)