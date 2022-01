Magyarországról is elérhető lesz a Disney+ streaming szolgáltató

A Disney+ platformja Franciaországban már jelenleg is elérhető Fotó: RICCARDO MILANI/Hans Lucas via AFP

Közleményben jelentette be a Disney+, a Walt Disney Company streaming szolgáltatója, hogy szolgáltatását idén nyártól 42 új országban - köztük Magyarországon is - elérhetővé teszi.

A szolgáltató kínálatában sok ezer eredeti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars és NatGeo epizód és film, dokumentumfilm, animációs sorozat és rövid formátumú tartalom lesz elérhető.

A Disney+ a nagyobb nyugat-európai országokban eddig is elérhető volt, hozzájuk csatlakozott most Magyarország mellett többek között Csehország, Lengyelország és Románia, gyakorlatilag az összes uniós ország, de a szolgáltatás nyártól hozzáférhető lesz az Egyesült Arab Emírségekben, Törökországban, de még Szaúd-Arábiában is.



A Disney+ a The Walt Disney Company legfontosabb streaming szolgáltatása, mely a Disney Media & Entertainment Distribution üzleti szegmenshez tartozik - írja a stúdió magyar nyelvű közleménye. Az előfizetők reklámmentes környezetben élvezhetik majd a szolgáltató folyamatosan gyarapodó kínálatát.