A 2016-ban létrehozott paraguayi El Paraíso Verde, azaz Zöld Paradicsom a legnagyobb zárt kolónia Dél-Amerika területén. A csodás fekvésű tájon vannak folyók, tavak, települések, különféle létesítmények. A kolónia oldalán azt írják, azok telepedtek itt le, akik nyugalomra vágytak és több zöldre, illetve, akik „ki akartak kerülni a mátrixból”.

Azok találnak itt menedéket, akik titkos összefüggéseket fedeznek fel a globális gazdasági és politikai trendek mögött, akiket aggaszt az 5G bevezetése, a víz fluorizálása, a kötelező vakcina vagy az úgynevezett chemtrail. „Zöld Paradicsomunk a konzervatív szabadgondolkodók, a nonkonformisták és azok menedéke lett, akik a lehető legjobb életet szeretnék élni a saját feltételeik szerint” - írják magukról.

A Guardian arról ír, a lakosok főleg német, osztrák és svájci bevándorlók, a tulajdonosok szerint számuk 150-ről idővel 3000-re nő majd. Optimizmusuk nem ok nélküli:

a koronavírus-járvány rendesen megdobta az oltásellenesek költözési kedvét.

Egy a Youtube-on közzétett videón több lakó arról beszél, valóban a vírussal és a vakcinákkal kapcsolatos kételyeik miatt döntöttek végül úgy, hogy ott telepednek le.





Caazapá megyében, ami egyébként Paraguay egyik legszegényebb vidéke, a hivatalos számok szerint 2019-ben még csak négy német lakott ott, ez a szám 2021-re már 101 volt. De azóta az oltásellenes német bevándorlók száma az ország más területein is megnőtt. Egy a Zöld Paradicsom közelében élő német férfi a Guardiannek összeesküvés-elméletekkel és a vírus-szkeptikussággal magyarázta a hirtelen támadt érdeklődést. Paraguay kényelmes emigrációs törvényei is vonzóvá teszik a „deepstate, az új világrend” elől menekülő németek számára az országot.

„ Sok idős ember jön. Úgy hiszik, sokan halnak meg [oltás után] az idősotthonokban”

- mondta a német férfi, aki nem szerette volna, ha leírják a nevét. „Más negyvenesek azért jönnek ide, hogy a gyerekeiket kimenekítsék”.

A bezárkózott európai kolónia létezését azonban nem mindenhol nézik jó szemmel, így például a közelben fekvő megyeszékhelyen, az ugyancsak Caazapá nevű városban sem. „Miért vannak itt? Nem tudjuk, de szeretnénk tudni” - mondta a Guardiannek Rodney Mereles, egykori városi tanácsnok.

A Zöld Paradicsom Youtube-csatornáján olyan videókat oszt meg, melyben arról „tájékoztatják” nézőiket, hogy az eddig 5 és fél millió ember halálát okozó világjárvány egyszerűen nem létezik. Ennek ellenére olyan kamu csodaszereket reklámoznak, melyek a covidot gyógyítják, és azt hirdetik, Paraguayban nincsenek a járvány miatt korlátozások - ami nem igaz.

Bár tavaly júniusban Paraguayban volt a legmagasabb az egy főre jutó koronavírusos halálozás, a kolónia tagjai olyan videókat is megosztanak, melyeken látható, hogy óriási partikat tartanak, amivel megsértik a helyi járványkezelési szabályokat.

Németországban a 2015-ös menekültválság a társadalom bizonyos rétegeit radikalizálta, ami megmutatta, hogy egyes embereknél termékeny talajra találnak az álhírek és a világjárvánnyal kapcsolatos összeesküvés-elméletek. A német oltásellenesek szűk csoportja idővel a külföldre költözés mellett döntött, Paraguay mellett szintén népszerű célpont Bulgária. A német rezidenseken kívül érkeznek osztrákok, svájciak is, de vannak új lakók Hollandiából, Belgiumból és Franciaországból is. Földvásárlással a tulajdonosokat - honlapjuk szerint - főleg Paragauayból, az Egyesült Államokból és Kanadából keresik meg.

Az oltásellenesek csoportos jelenléte Caazapában már a helyi egészségügyi hatóságokat is aggasztja. Dr Nadia Riveros, Caazapá közegészségügyi felelőse azt mondta a Guardiannek, hogy a világjárvány súlyos csapás mért a régióra, melyben nincsenek intenzív ágyak, és csak egy jól felszerelt sürgősségi osztály van. „Nem szeretnénk újra keresztülmenni ezen. Úgy gondolom, a külföldieknek, bárhonnan is jönnek, be kell oltatniuk magukat, mielőtt az országunkba lépnek” - hangsúlyozta Riveros.

Paraguay éppen a harmadik hullámmal néz szembe, miközben az átoltottság rendkívül alacsony. Az egészségügyi miniszter januárban jelentette be, hogy a nem az országban élő külföldiek ezentúl csak érvényes oltási igazolvánnyal léphetnek az országba. Mióta az új szabály életbe lépett, hat német állampolgár országba lépését tagadták meg a hatóságok.

Paraguaynak már korábban is többször meggyűlt a baja a külföldi kolóniákkal. Próbáltak itt már saját birodalmat létrehozni a mennoniták, ausztrál szocialisták és az Egyesítő Egyház is. Ezek a próbálkozások mind nyomot hagytak az országon.

De a legdurvább kolónia mégis a protofasiszta Nueva Germania volt, melyet 1886-ban alapított Elizabeth Nietzsche (a filozófus testvére) és a férje, Bernhard Förster. Förster aztán meghalt, valószínűleg öngyilkos lett, ezután Nueva Germania hanyatlásnak indult, pénzügyi nehézségeik voltak, a közösséget megtépázták a belső konfliktusok és az, hogy a telepesek nem értettek a mezőgazdasághoz.

Míg Nietzsche és Förster egy árja, a „zsidó befolyástól mentes” közösséget képzelt el, a Zöld Paradicsom alapítója és vezetője, Erwin Annau arról beszélt, ő az iszlámtól védené a németeket. Egy azóta levett weboldalon pedig megkérdőjelezte a jogosságát, mindannak, amikkel a második világháború után vádolták Németországot.

Egy 2017-es beszédében, melyet a paraguayi kormány tagjai előtt tartott, azt mondta, az iszlám nem része Németországnak. „Felvilágosult keresztények vagyunk, és aggódunk a lányainkért”. Hozzátette, a Koránban olvasható ideológia nem kompatibilis a demokráciával és a keresztény értékekkel. Paraguayban él egy stabil muszlim közösség, akik érthető módon nem örülnek a Zöld Paradicsomnak. De hiába aggódnak, a kolónia erős politikai és gazdasági támogatást élvez. A csoport tagjai rendszeresen találkoznak helyi és nemzeti tisztviselőkkel, és azt állítják, hogy egyeztetéseket folytattak a paraguayi egészségügyi hatóságokkal, hogy lobbizzanak a szigorúbb járványügyi intézkedések ellen.

Egy volt városi tanácsos, Gladys Rojas azt mondta a Guardiannek, hogy a Paraíso Verde az egykori elnökhöz, Horacio Carteshez köthető politikai erők védelmét élvezi. Cartes üzletember, az ország leggazdagabb és legbefolyásosabb embere, bár felmerült már, hogy nemcsak tiszta üzletekhez volt köze.

Rojast jelenleg magánterület megsértésével vádolják, ugyanis rendezett egy tüntetést, miután azt vette észre, hogy egy a Zöld Paradicsomban folytatott építkezés komoly kárt tett egy védett területen, az Isla Susun.

A Guardian helyszínen járó munkatársai arról számoltak be, a Paraíso Verdéhez közeledve a kerítésnél, majd később a bejáratnál is fegyvereseket láttak. Be nem engedték őket, ennek ellenére az őr agresszívan követelte, hogy mutassák meg az igazolványaikat.