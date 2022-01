Tíz év fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon a Pécsi Törvényszék T. N. vádlottat, aki 2020 május 23-án két kiló kokainnal a hátizsákjában szenvedett súlyos közúti balesetet.

T. N. visszaeső, feltételesen volt szabadlábon, így most ezt is megszüntette a bíróság, egyben kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből is.

T. N. a bíróság megállapításai szerint 2020. május 23-án utazott motorjával Siófokra, és 12:29-kor még biztosan ott is tartózkodott, de alig több mint háromnegyed órával később már Pécs külterületén, a Melegmányi út és az István-aknai elágazó közti útszakaszon szenvedett balesetet - ezt a csaknem 115 kilométert a szabályokat betartva bő másfél óra alatt tehette volna csak meg.

T. N. a baleset idején kábítószer hatása alatt állt, amfetamint és kokaint is fogyasztott. De a súlyos ítéletet nem ez, hanem a hátizsákjában talált kábítószerek indokolják. A balesetben súlyos sérüléseket szenvedett T.-t kórházba szállították, ahol a személyes tárgyait a személyzet leltározta. Ennek során találtak két, téglaformájú csomagot, amiben tömbösített, higítatlan kokaint találtak, összesen több mint két kiló mennyiségben.

A szakértői vizsgálatok szerint a T. N.-nél talált kábítószer mennyisége csaknem négyszerese a különösen jelentős mennyiség alsó határának, ezért szabhattak ki rá ilyen súlyos büntetést.

A vádlott és védője fellebbezett az ítélet ellen, így az még nem jogerős. Az ügyészség három nap gondolkodási időt kért a fellebbezés esetleges bejelentésére. (Via Pécsi Törvényszék)