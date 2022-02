Felfüggesztették a teniszezőknek hamis PCR-teszteket készítő orvost

A Semmelweis Egyetem (SE) felfüggesztette annak az orvosnak a munkavégzését, aki hamis PCR-teszteket állított ki a Magyar Tenisz Szövetség számára - közölte az egyetem csütörtökön az MTI-vel. Az intézmény tájékoztatása szerint a rektor azonnali hatósági eljárást kezdeményezett és belső vizsgálatot indított, miután egy intézményi rutinellenőrzésen kiderült: az egyetem nevében több esetben úgy állítottak ki negatív PCR-leletet a Magyar Tenisz Szövetség tagjainak, hogy az adott mintákat az intézmény laborja nem vizsgálta. A belső eljárás lezárását követően az egyetem, a leleteken is szereplő - időközben szakvizsgát tett - orvos munkavégzését felfüggesztette, írják.

Korábban az rtl.hu számolt be arról, hogy a Magyar Tenisz Szövetség versenyzői hamis PCR-teszttel utazhattak a Davis-kupa torinói világdöntőjére tavaly novemberben. Az értesülést a volt szövetségi kapitány megerősítette. Köves Gábor elmondta, hogy ő is a repülőtéren kapott a kezébe egy nevére szóló negatív PCR-teszteredményt úgy, hogy nem is járt szűrésen. Emlékei szerint a csapat minden tagja kapott hasonló dokumentumot annak ellenére, hogy a társaság jó része oltott volt, illetve, hogy nem is kérte tőlük az út során senki a teszteredményeket.