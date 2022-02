WHO: Európa a koronavírusjárvány végéhez közeledhet

A koronavírus egy lehetséges végjátéka felé közelít Európa, ahogy a vírus okozta halálozások tetőzni látszanak, mondta el Dr. Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet európai igazgatója, írja az AP.

Hans Henri P. Kluge, a WHO európai regionális igazgatója Fotó: VLADIMIR ASTAPKOVICH/Sputnik via AFP

Kluge szerint a jelenlegi helyzet egyedülálló lehetőség az európai államoknak, hogy átvegyék az irányítást a vírus terjedése felett. Megállapítását három tényezőre alapozza:

a vakcináknak és a természetes megfertőződéseknek köszönhetően magasan immunizált a társadalom;

a vírus lassabban terjed a melegebb időben;

az omikron variáns okozta megbetegedés enyhébb lefolyású.

Az európai helyzet javulása Kluge szerint lehetőséget teremt az oltóanyagok határokon átnyúló elosztására is, ez pedig a vakcinák további gyártásával együtt szükséges a világjárvány legyőzéséhez. Ahogy a tudósok többször is figyelmeztettek, a világ lakosságának teljes átoltottsága mindenki érdeke, ha nem akarjuk, hogy újabb, akár veszélyesebb mutációk is megjelenjenek.

Az elmúlt hetekben Európában több országban is a korlátozások feloldásáról vagy lazításáról döntöttek. Franciaország, Anglia, Írország és Hollandia fokozatosan enyhít, míg Dánia elsőként nyilvánította "társadalmilag nem kockázatosnak" a koronavírus-járványt az EU-ban .

Ugyanakkor a dán miniszterelnök, Mette Frederiksen elmondta, hogy nem merne “végleg búcsút inteni a korlátozásoknak. Nem tudhatjuk, mi történik ősszel, lesz-e újabb variáns".