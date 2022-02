Amerikai képviselők nekimennek az Amazonnak, mert öngyilkossághoz használt anyagot lehet rajta rendelni

Amerikai törvényhozók kétpárti csoportja nekiment az Amazonnak, mert Jeff Bezos cége megengedte harmadik félnek, hogy az online piacterét olyan étel-tartósítószer értékesítésére használják, amit öngyilkosságokhoz használnak – írja a New York Times.

A múlt héten Andy Jassynak, az Amazon vezérigazgatójának írt levelében a Kongresszus hét tagja 15 konkrét kérdést tett fel az e-kereskedelmi óriásnál rendelhető vegyi anyagok eladásával kapcsolatban, arra is rákérdeztek, hány vásárló halt meg. A csoportot Lori Trahan massachusettsi demokrata és David B. McKinley, nyugat-virginiai republikánus képviselő vezeti.

A törvényhozók szerint súlyos aggodalomra ad okot, hogy az Amazon engedélyezi a vegyi anyag árusítását, ráadásul egyes eladók éjszaka is házhoz szállítják. „Ha egy személynek öngyilkossági gondolatai vannak, a halált okozó szerhez való gyors hozzáférés korlátozása tehet különbséget élet és halál között” – írták a cégnek küldött levelükben.

„Kérjük, hagyja abba ennek a terméknek az értékesítését” – írta valaki az Amazonnak 2019 júliusában, miután egy unokahúga megölte magát a meg nem nevezett szerrel. „Már értesítettem az Amazont, és azt mondták, hogy segítenek, de azóta sem tettek így” – közölte.

A New York Times 10 embert azonosított, akik az elmúlt két évben öngyilkosok lettek a vegyülettel, köztük egy 16 éves lány Ohio államban, néhány friss főiskolás Pennsylvaniában és Missouriban, és egy 27 éves texasi lány, akinek az anyja pert is indított az Amazon ellen. A lap szerint elég sokan vásároltak belőle öngyilkossági szándékkal ahhoz, hogy a cég algoritmusa más termékeket is javasolt az erőfeszítéseik elősegítésére.

A Wall Street Journal 2019-es vizsgálata több példát talált veszélyes termékekre, amiket az Amazonon keresztül rendelni lehet, köztük olyan termék is volt, amitől az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság szerint megfulladhatnak a csecsemők. Az Amazon több céggel együttműködve perelte be a hamisított termékek kereskedőit, akik közül sokan külföldi székhelyűek.

A Times szerint a tartósítószert az Etsyn és az eBay-en is árulták, az előbbi megerősítette, hogy 2020 novemberében betiltotta a vegyi anyag értékesítését, az eBay nem reagált, de szintén betiltotta.

A szóban forgó termékről az Amazon szóvivője azt mondta: „Ami a vegyszert illeti, általában élelmiszerek, például húsok és halak tartósítására használják, és laboratóriumokban is használható reagensként. Ez egy széles körben elérhető termék, amit a kereskedők kínálnak, és sajnos sok termékhez hasonlóan visszaélhető vele.” (New York Times, CNET)