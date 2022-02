Van ötleted, ki vagy mi lyukaszthatta ki a macskámat?

Milky macska kilyukadt.



Eredendően ugyanis nem volt lyukas, csak szőrös és elég dagadt, aztán pár napja bejött a kertből, és volt egy lyuk az oldalán. Pont ahol a legvastagabb a bundája. El sem tudom képzelni, mi lyukaszthatta ki. A lyuk ugyanis elég fura. A pereme, főleg a felső részén, kifejezetten éles határvonalú, mintha késsel, pengével vagy ollóval vágták volna.

Az biztos, hogy valami hirtelen behatás miatt keletkezett, mert amikor kiment a macska, még ép volt a bundája, percekkel később pedig már ilyen. A behatás a látvány alapján egyfelől erős lehetett. De az a fura, hogy bármi volt is az, a bőrét közben egyáltalán nem sértette fel, csak a szőrét, azt viszont annál inkább. A bőre a hiányzó szőr helyén is puha és sértetlen, nem is fáj neki, ha megpiszkálom, bár nem nagyon piszkálom, mert rettegem a macskát, hogy belém harap, bár igazából nem szokott harapdálni, mert tök kedves.



Na de a kérdés az, hogy mi történhetett vele? A macskák Miss Marple-jai, vagyis az olvasók talán meg tudják fejteni.

Bennem felmerült, hogy ez lehetett

varjútámadás

ismeretlenragadozómadár-támadás

a szomszéd vörös kandúr műve

Vagy beleragadt egy rágó és kikaparta, vagy beleragadt egy rágó és egy jólelkű néni kivágta neki körömollóval. Vagy rühes, csak nem így képzeltem a rühöt. Vagy annyit feküdt a ruhásszekrényben, miután kidobálta és összeszőrözte az összes ruhát, hogy megrágta a moly.

De mindegyik elméletem sántítani látszik. Ha bőrbetegség, miért ilyen hirtelen hullott ki a szőre, és miért nem fura a bőre? Ha állat tépte-vágta ki, hogy lehet amúgy sértetlen? Ha kitépnek ennyi szőrt egyben, az nem sebzi fel a bőrét? A rágót kivágó néni jól hangzik, de a macska igazából nem volt kint túl hosszan, és általában sem szokott eltávolodni a háztól, mert tart az autóktól. Volt ugyan egy fura fickó a környéken, akiből sok mindent kinéztem volna, a feleségéből meg főleg, de Rogánék évekkel ezelőtt elköltöztek.

Szerinted mi történt Milky macskával? Ha van megfejtésed, engedd szabadon a benned rejlő macskás nénit, és írd meg kommentben, baromira szeretnék rájönni.