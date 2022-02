Videó: hülyébb volt, mint amennyire piromániás, ezért sem tudta lángba borítani a környéket a zuglói gyújtogató

Akcióban az éjjeli gyújtogató.

Egy Kerepesi úti patika biztonsági kamerájának felvétele bizonyítja, hogy milyen nagy szerencséje volt a közvetlen környék lakóinak február 4-én éjjel. A rendőrség most publikálta a videót arról az esetről, amikor egy 48 éves fickó, miután porig égetett egy parkoló autót a budapesti Francia úton, a Kerepesi útra kiérve betörte egy patika kirakatát és azt is megpróbálta lángba borítani. De szerencsére olyan módszerrel, hogy nagyrészt a helyiség közepére dobálta az égő papírokat. Oda, ahol semmi sem tudott meggyulladni. Mielőtt lelépett volna, felborított ugyan egy széket, hogy az gyulladjon be, de a szék ehelyett inkább eloltotta az utolsó égő fecnit.



Mivel az egésznek volt szemtanúja is, aki értesítette a rendőröket, a piromániást perceken belül elkapták és senkinek sem esett baja, a kiégett kocsit kivéve.