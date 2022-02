Valentin nap egy jó kávéval, és téli wellness-gasztro túrával!

A legsötétebb, leghidegebb téli időszakon a kis apropók, alkalmak, mini ünnepek segítenek túllendülni sokunkat. Bizony, sokat segít a téli depi elűzésében a Valentin/Bálint nap, vagy az olyan februári farsangi, télűző maskarás mulatságok, mint a Busójárás, és a köréjük kerekített vidám készülődés, titkolózás, meglepetés készítés. Az évnek ebben a már halványan világosodó, de még hideg, szeles időszakában isszuk kávéból, teából is a legnagyobb mennyiséget. Az sem véletlen, hogy a világ legnagyobb kávé fogyasztói bizony – meglepetés! - nem az olaszok, hanem az életük jórészét sötétben és hidegben élő északi, skandináv népek. Ők köztudottan mégis a világ boldogabb, elégedett feléhez tartoznak, amiben biztos, hogy sokat segít, hogy az életük szerves része a kávé mellett a szauna, wellness, és a társasági evés-ivás apró örömei.



Egyszer a mindig a kelleténél hosszabbnak tűnő tél is elmúlik, koncentráljunk addig is az olyan apró örömökre, élményekre mint amilyen egy finom kávé, és egy jó baráti beszélgetés. Lássuk ehhez az EspressoShop.hu ötleteit!

VALENTILLY2022

Ha most bármit vásárolsz február 14-ig legalább 20 000 Ft értékben az EspressoShop.hu-n, 2000 Ft kedvezményt adunk a VALENTILLY2022 kupon kóddal, amit a kosár oldalon érvényesíthetsz. A kuponkódot használhatod kedvezményes kávégép csomagjainkra is az Alessi design kotyogóstól az illy kapszulás gépig, különleges ajándék a limitált kiadású Mona Hatoum csészék, és darált kávé vagy az illy-nek exkluzívan készített elegáns Moleskin notesz. Vagy akár az épp 3-at fizet 4-et vihet akcióban kapható Nespresso kompatibilis kapszulákra is használhatod a kódot! Minden kávézási módra van megoldásunk!

Páros Kávé Gourmet tanfolyam ajándék illy design csészékkel

Imádjátok reggel együtt szürcsölni a kávét, és kísérletezni a különböző kávés italok elkészítésével? Ajándékozd meg Valentin napra párodat egy közös élménnyel, és gyertek el együtt az illy Kávé Gourmet tanfolyamára! Az illy nemzetközileg elismert Universitá del Caffé tananyagából összeállított kávé ínyenc tanfolyamon fél nap alatt megtanulhattok kávékóstolási alapfogásokat, szórakozva szerezhettek elméleti és gyakorlati tudást a kávéról cserjétől a csészéig, és tejhabkészítő kreativitásotokat is felfedezhetitek! A kurzus 4 órás, egy szombatot teszünk kellemessé vele. A kávé mellé természetesen frissítő italokat, és snacket is biztosítunk. Az ajándékutalványt most szingli módban ajándék darált kávéval, páros kiadásban pedig két illy design csészével küldjük.

És mit szólnál egy téli wellness-gasztro hétvégéhez?

Élvezd illy kávéval a Villányi Borút legszebb településén, Palkonya Gasztrofaluban! A palkonyai Borostyán Vendégház ezekben a vírusos időkben különösen előnyös kizárólagos használatú 'buborék szállás', benne illy kávé, helyi borok, vadonatúj #jacuzzi, fűtött #medence tavasztól őszig, kutyával is, na és #csaktivagytok! A mohácsi Busójárás a szomszédban van! Az 5 szobás (max 17 férőhelyes ) ház február-márciusban 4-6 főre is bérelhető!

Palkonyára már sokan az itt működő kis gasztro műhelyek, éttermek miatt is jönnek. Illy kávét ihatsz a Borostyán Vendégház mellett a szarvasgomba fókuszú Triflafater Kóstolóházban is.

További jó ötletekért nézz körül az olasz kávé etalonjánál, a minőségi tea, és az időtálló design birodalmában!