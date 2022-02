Ezek voltak Orbán kedvenc szavai az évértékelő beszédeiben

Melyik szót mondta ki legtöbbször Orbán? Munka, család vagy rezsi? Mikor beszélt először Soros Györgyről? Hányszor ejtette ki Gyurcsány Ferenc nevét? Összeszámoltuk a 2010 óta tartott évértékelő beszédeiből.

Újjá kell építeni Magyarországot - mondta 2010-ben tartott évértékelőjén Orbán Viktor. A miniszterelnök 1999 óta tart ilyen beszédeket (magát a műfajt is ő honosította meg), és nem ritka, hogy éppen ilyenkor hangzanak el a Fidesz fő szlogenjei, amelyek a következő időszak politizálását meghatározzák. Pláne választási években.

Orbán Viktor évértékelőinek leggyakrabban használt szavai, kifejezései (2010-2020)



2010-ben például, már a szinte borítékolható kormányzásra készülve évértékelőjében a leendő miniszterelnök legtöbbet a munka, család és gazdasági felívelés hármasával, valamint a Gyurcsány-korszak leáldozásával foglalkozott.



Most összegyűjtöttük, hogy a 2010 és 2020 között tartott évértékelő beszédeiben szavakat, fogalmakat, kifejezéseket használta a legtöbbet (kötőszavakat, névelőket, névmásokat nem vettünk bele a számításba).



A legtöbbet ismételt szavak, kifejezések toplistája:

Munka (174 alkalommal) Család (96 alkalommal) Jövő (95 alkalommal) Fizetés, bér és egyéb szinonimák (66) Brüsszel (50 alkalommal)

Vannak állandó, kedves témái, amelyek rendre kiemelt helyet foglalnak el ezekben a beszédekben (ilyen például a már 2010-ben fő helyre emelt család és munka), mások kizárólag egyes évek beszédeit határozzák meg (mint mondjuk az új alapok vagy éppen a rendszerváltás), és vannak olyan szavak is, amelyek hirtelen, a semmiből tűnnek fel, hogy aztán évekre meghatározzák a kormányzati kommunikációt (ilyen például Soros György és a migráció).

A leggyakrabban használt szavak, kifejezések aránya az évértékelőkben (2010-2020)



Más témák (és így a hozzájuk köthető szavak) feltűnően hiányoznak a miniszterelnök beszédeiből: így például, bár 2010-ben még Orbán is kiemelte, hogy az egészségügy rendbetétele kiemelten fontos feladata lesz eljövendő kormányának, a következő években jóval kevesebb szót szentelt a témának. Ugyanígy az oktatásról sem értekezik túl sokat a miniszterelnök.

A leggyakrabban használt szavak eloszlása évente (a felső sorra kattintva lehet váltani a kategóriák között)



Választási években Orbán Viktor évértékelői adják általában a sorvezetőt, ha arra vagyunk kíváncsiak, milyen irányba tervez indulni a Fidesz. 2010-ben volt a legprogramszerűbb a beszéde, amely a családtámogatási rendszer megújulását, a munkahelyteremtés igényét, és a gazdasági felívelés képét vetítette a hallgatóság elé (olyan, szintén népszerű témák mellett, mint a közbiztonság javítása, vagy éppen a fentebb már emlegetett egészségügy rendbetétele). 2014-ben a legfőbb szlogen a “rendszerváltás” lett, emellett a rezsi, rezsicsökkentés uralta a beszéd szövegét, de a munkára is nagy hangsúlyt helyezett a miniszterelnök (a családokról azonban feltűnően keveset beszélt). 2018-ban mindent felülírtak a migránsok és Soros (a szavak szintjén legalábbis), emellett újra a munka és a család állt a fókuszban. Egyvalami azonban sosem változik. Orbán Viktor legtöbbet használt frázisai közül a legismertebb, amely összesen 187-szer hangzott el 2010 óta:

“Tisztelt Hölgyeim és Uraim!”

A következőkben olyan szavakat és kifejezéseket emelünk ki, amelyek egy-egy év beszédeiben kiemelkedően sokszor ismételt Orbán, utána azonban a következő években azonban nem tértek vissza hangsúlyosan.

Orbán Viktor évértékelőinek vezérszavai (2010-2020)

2010: Gyurcsány

6 alkalommal, ezt követő években: 0 alkalommal

A 2010-es választásokra magabiztosan készülő Orbán az Viktor a 2010-es évértékelőjében többször is említette Gyurcsány Ferencet, a Gyurcsány-korszakot. Úgy fogalmazott, hogy a Gyurcsány-korszak “alig felmérhető kárt okozott” Magyarországnak, majd Orbán elmondta, hogy a politikának újra a többség felé kell fordulnia: meg kell mutatni, hogy a politika “hasznos eszköz, amellyel a mindennapi életünk jobbá tehető.” Gyurcsány Ferenc neve és a Gyurcsány-korszak a későbbi évértékelőkben nem hagyták el Orbán Viktor száját, csupán utalások szintjén hivatkozott a korábbi miniszterelnökre és kormányára.

2011: Megújulás

22 alkalommal, ezt követő években: összesen 7 alkalommal

Orbán Viktor több évértékelőjében is használta a “megújulás” szót néhányszor, azonban 2011-ben szembetűnően sokszor hangzott el. Orbán azzal kezdte évértékelőjét, hogy 2010 az “összefogás éve volt”, míg 2011 már a megújulás éve, “amikor átszervezzük és új alkotmányos alapokra helyezzük Magyarországot”: ekkor mondta azt is, hogy Magyarországnak új alkotmányra van szüksége, új alkotmánnyal “lehet a megújulásból újjászületés”.

2021: Új alapok

5 alkalommal, ezt követő években: 0 alkalommal

“Magyarország új alapokon áll” címmel tartott évértékelőt Orbán Viktor 2012-ben, a beszéd végén egyértelművé tette, hogy honnan jön a cím: “2012 új Alaptörvényünk hatályba lépésének is éve. Büszke vagyok erre a modern Alaptörvényre, mert Európában az elsők között rögzítette az államadósság megfékezésének és az ország költségvetési egyensúlyának felelősségét.”

2013: Jobban teljesít

19 alkalommal, ezt követő években: 1 alkalommal

Orbán Viktor 2013-as évértékelője a Fidesz-kommunikáció elhíresült “jobban teljesít” szlogenjére épült. A miniszterelnök így kezdte évértékelőjét: “kellő szerénységgel, de alapos okkal, a gondos háziasszonyok visszafogott büszkeségével lehet, talán kell is sikernek nyilvánítani, hogy hazánk 2012-ben is csökkentette adósságát (...) hazánk jobban teljesített, mint a legtöbb európai ország.” Ez volt az első terület, amelyet Orbán Viktor kiemelt, majd a szövegben vissza-visszatért olyan pontokra, amelyekben szerinte Magyarország jobban teljesít: például válságkezelésben, az emberek mindennapi terheinek csökkentésében vagy a munka megbecsülésében.

2014: Rendszerváltás

14 alkalommal, ezt követő években: összesen 8 alkalommal

Orbán Viktor 2014-es évértékelőjének központi témája volt a rendszerváltás. Úgy fogalmazott, hogy “2010-ben valójában rendszerváltás történt. Húsz éven belül a második.” Elmondása szerint azt a rendszert váltották le 2010-ben, amelyet korábban sikertelenül próbáltak megjavítani. A rendszerváltás kapcsán nemcsak a múltra, hanem a közelgő választásokra is tekintett Orbán: “a modern demokráciában minden rendszerről az emberek, a választók mondják ki a végső szót. 2010-ben is így volt, és most is így lesz.”

2015: Keményen dolgozó emberek

6 alkalommal, ezt követő években: 0 alkalommal

2015 a kormánykommunikáció szerint a “keményen dolgozó” emberek éve volt. Orbán Viktor értékelése is nagyban rájuk fókuszált: “Mi egy olyan országot akarunk, ahol mindenki sikeres, de ma még nem mindenki az.”

A miniszterelnök elmondta, hogy van egy nagy tömeg, amely még távol van a sikertől. “Nevezték már őket a rendszerváltás veszteseinek, bérből és fizetésből élőknek vagy éppen melósoknak. Én leginkább keményen dolgozó embereknek hívom őket. A következő évek róluk, a mindennapi dolgozó, keményen dolgozó emberekről és családjaikról kell szólniuk. Sokat tettünk már az érdekükben, de még többre van szükségük.”

2018: ENSZ

9 alkalommal, ezt követő években: 0 alkalommal

Orbán Viktor a 2018-as évértékelőjében sok szót ejtett az Egyesült Nemzetek Szövetségéről (ENSZ). A miniszterelnök az ENSZ migrációs politikáját kritizálta az értékelőjében. Úgy fogalmazott, hogy az “ENSZ fejébe vette, hogy az év végéig tető alá hoz egy nemzetközi megállapodást a migrációról.”



Orbán ennek kapcsán kritizálta Soros Györgyöt is: “Értjük mi, hogy Soros György szervezetei nemcsak Brüsszelbe és Budapestre fészkelték be magukat, hanem New Yorkba, az ENSZ-nél is.” Soros neve a 2018-as beszédben összesen 12-szer hangzott el (majd Sorosra a későbbi évek beszédeiben is visszatért: 2019-ben 3-szor, 2020-ban 9-szer említette őt Orbán.

A cikk szerzői: Diószegi-Horváth Nóra, Kárpáti Jakab (Lakmusz)

A cikk elkészítésében közreműködött Király András.