Lemondott az ohiói polgármester, aki attól tartott, hogy ha engedélyezik a lékhorgászatot, végső soron prostituáltak áraszthatják majd el a városát

"Szerepem a változás ügynökeként beteljesedett" - ezekkel a szavakkal jelentette be lemondását Craig Shubert, az ohiói kisváros, Hudson polgármestere. Bár funkciója alapvetően ceremoniális jellegű - a várost tanács irányítja -, Shubertnek 2019-es megválasztása óta már kétszer is sikerült beverekednie magát az országos hírek közé idióta kijelentéseivel. Tavaly szeptemberben, amikor életében először elment a helyi iskolaszék ülésére, csípőből sikerült gyermekpornográfia terjesztésével vádolnia és lemondásra szólítania az iskolaszék tagjait. A helyi iskolaszék ugyanis a felhasználható irodalom listájára vett egy "642 dolog, amiről írni lehet" című egyetemi kreatív írás tankönyvet is.

Craig Shubert, az ohiói Hudson polgármestere éppen azt fejtegeti, hogy ha ma a lékhorgászatot engedélyezik, holnapután már prostituáltak áraszthatják el a várost.

Hogy Shubert miért gondolta ezt gyermekpornográfia terjesztésének? Mert a könyvben többek között olyan ötletek és feladatok is szerepeltek, amik arra biztatták a diákokat, hogy írjanak dolgokról, amiket nem osztanának meg a szüleikkel, például szexről vagy alkoholfogyasztásról.

Shubert vádjaiból elég nagy botrány keveredett, még az ügyészség is vizsgálta, hogy felelőtlen vádaskodása miatt indítsanak-e ellene eljárást, amit végül elvetettek.

Ezt a botrányt még túlélte, de a legutóbbiba már belebukott. Pedig ez inkább csak röhejes volt, legalábbis senkit se vádolt konkrét bűncselekménnyel, csak hipotetikussal. A képviselőtestület múlt heti ülésén azzal ellenezte a lékhorgászat engedélyezését, hogy az megállíthatatlan folyamatokat indítana be. "Mert mi van, ha jövőre valaki jégkunyhókat akarna felállítani? Az már egy újabb problémához vezetne: a prostitúcióhoz. És akkor már a rendőrfőnököt is be kéne vonnunk. Csak néhány figyelembe veendő szempont" - fejtegette.

Ezzel sikerült is közröhej tárgyává tennie magát - bár akadtak, akik azért a legutóbbi botrányát is felemlegették, kérdőre vonván, hogy még mindig nem kért az ügyben bocsánatot -, így végül hétfőn benyújtotta lemondását a városi tanácsnál. Ebben értelmetlen eszmefuttatását a hülyeségeket beszélők klasszikus taktikájával próbálta védeni: viccelt. "Megjegyzéseimet [...] a közösségünk iránti aggodalom vezérelte, az aggódás a nem várt következmények miatt. Hogy mindezt némi humorral próbáltam érzékeltetni, ezen a hideg, havas februári héten teljesen félreértették" - írta, majd önmagát "karaktergyilkosság" áldozataként jellemezte, mert "engem hibáztatnak a negatív nemzetközi sajtóvisszhangért". (Via Acron Beacon Journal 1, 2, 3)