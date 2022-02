A Hutchins család keresete szerint Alec Baldwin hanyagságból lőtte agyon az operatőrt a Rust forgatásán

Tavaly október 21-én a 42 éves operatőr, Halyna Hutchins meghalt a Rust című film egyik jelenetpróbája közben, miután Alec Baldwin rálőtt egy éles lőszert tartalmazó fegyverrel. A Hutchins család ügyvédei szerint a nő még mindig élne, ha a stáb betartja a biztonsági szabályokat.

Most Alec Baldwin, a rendezőasszisztens David Halls, a fegyverekért felelős Hannah Gutierrez-Reed és Sarah Zachry kellékes gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával állhat bíróság elé. (Hallsra és Gutierrez-Reedre korábban is panaszkodtak, hogy nem tartották be a helyszíni biztonsági intézkedéseket.)

A keresetet – ami nem részletezett kártérítést követel – Hutchins férje, Matthew és a nő fia, Andros nevében nyújtották be az új-mexikói körzeti bíróságon, és a család ügyvédei a sajtótájékoztatójukon bemutatták a lövöldözés animált újrajátszását.

A kereset szerint Baldwinék „nem hajtották végre az ipari szabvány szerinti biztonsági ellenőrzéseket” és „nem tartották be az alapvető fegyverbiztonsági szabályokat”. A kereset azt is felrója a producereknek, hogy „lerövidítették a biztonsági eljárásokat ott, ahol emberéletek forogtak kockán, siettek, hogy tartsák a menetrendet, és figyelmen kívül hagytak a biztonsági megsértésekkel kapcsolatos több panaszt”.

A Hutchinst megsebesítő .45-ös Colt revolverben vaktöltényeknek kellett volna lenniük, amikor Baldwin – a westernfilm sztárja és társproducere – a pisztoly előhúzását és a kamerára szegezést gyakorolta, és a fegyver elsült.

Alec Baldwin 2021. október 7-én New Yorkban. Fotó: Mark Sagliocco/Getty Images via AFP

Az éppen a következő jelenetre készülő Hutchinst mellkason találta a golyó, és meghalt, a film rendezőjét, Joel Souzát pedig a vállán érte a lövés, de ő túlélte a balesetet.

Kb. 500 töltényt találtak a forgatáson, volt köztük éles lőszer és vaktöltény is.

A baleset után Baldwin közölte, hogy „sokkos és szomorú” a „tragikus baleset” miatt, decemberben viszont az ABC News-nak azt mondta, sosem húzta meg a fegyveren a ravaszt. A színésznek a múlt hónapban át kellett adnia a mobiltelefonját a nyomozóknak, miután azzal vádolták meg, hogy akadályozza a nyomozást.

A filmforgatással kapcsolatban több per is indult, Baldwint korábban egy beadványban hanyagsággal vádolták. Bűnügyi vád még nem merült fel, de a rendőrség nem zárta ki, hogy lesz ilyen. Baldwin még nem reagált a legújabb keresetre. (BBC)