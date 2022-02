Az ablakon próbáltak bemászni az újságírók az Oltalom központjába

Elkezdődött a ma meghirdetett szimpátiatüntetés a Dankó utcában Iványi Gábor és az Oltalom Karitatív Egyesület mellett. A tüntetést azután hirdették meg az ellenzéki pártok, hogy hétfő reggel nagyjából 30 NAV ellenőr megszállta az Oltalom központját, állításuk szerint költségvetési csalás ügyében nyomoznak.

A helyszínen tartózkodó tudósítónk, Boros Júlia szerint nem sokkal a tüntetés meghirdetett kezdete, délután 3 óra előtt még a sajtón kívül viszonylag kevesen voltak a Dankó utcában. Három körül aztán elkezdtek feltűnni az ellenzéki összefogás ismert arcai, például Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője és Donáth Anna, a Momentum politikusa. A helyszínen van még többek között Dobrev Klára, Gréczy Zsolt , Erős Gábor, Szél Bernadett, Gurmai Zita és Jámbor András.

Tudósítónk szerint a helyszínen feszült a hangulat, sokan próbálnak bejutni az épületbe, amit a NAV nyomozói nem engednek. Az Oltalom bejáratánál lökdösődés alakult ki. A lökdösődés miatt a NAV egyik helyi munkatársa tudósítónk szerint üvöltözni kezdett a tüntetőkkel, hogy ő ezt senkitől nem tűri el.



Az újságírók egy létrán próbáltak bemászni az épületbe egy ablakon keresztül, de ezt egy rendőr belülről bezárta. Végül sikerült bejutni az épületbe, ahol jelenleg ügyvédekre vártak, de aztán ismét dulakodás, lökdösődés volt az épületen belül. A tüntetők lényegében tolták maguk előtt Iványi Gábort, aki szeretne bejutni az irodájába. A jelenlévők és a NAV-osok vitatkoztak, a nyomozós médiacirkuszt emlegettek, Iványi ezt visszautasította. Patthelyzet alakult ki, a NAV nyomozói elállta a lépcsőt, Iványi Gábor és a jelen lévő képviselők pedig a lépcső alján állva próbáltak feljutni.

Fotó: Kiss Bence

Iványi Gábor szerint egyházüldözésnek tekinthető, ami a Dankó utcában fegyveres erővel zajlik, itt van ugyanis a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség központja is. Iványit és az országgyűlési képviselőket végül fölengedték az irodákhoz a nyomozók. Iványiék tájékoztatást próbálnak kérni a NAV-osoktól, akik azt szeretnék, ha mindenki elhagyná a helyszínt. Időközben több autóval a rendőrség is megjelent a helyszínen, a Dankó utcát lezárták. Amikor Iványi megkérdezte, miért a Dankó utca 11-be jöttek, mikor a pénzügyi papírok a Dankó utca 9-ben vannak, a NAV képviselője elmondta, hogy oda is kiszálltak a nyomozók, két eljárás zajlik. Hogy ki ellen, azt nem volt hajlandó elmondani az élőző politikusok előtt. A házkutatásról szóló papírokat még Iványi még mindig nem kapta kézhez, és azt sem hajlandóak elárulni, hogy kivel szemben zajlik az eljárás. A helyszínről Szél Bernadett közvetít a Facebookon.

Iványi reggel óta szeretné, ha a sajtó képviselőit beengedni az épületbe, a NAV nyomozói viszont ezt továbbra sem engedték neki. A helyszínen lévő politikusokat a képviselői igazolványuk felmutatásával beengedik. Az Oltalom vezetője újságíróknak azt mondta, a nyomozók betörtek az irodájába, a páncélszekrényében "turkáltak" és lecserélték a zárat az irodáján. Ahogy korábban írtuk, Iványi Gábor korábban bemehetett az épületbe, de ragaszkodott hozzá, hogy a sajtó is bejuthasson.



Tüntetők az Oltalom Dankó utcai központjánál. Fotó: Kiss Bence

Szabó Tímea a helyszínen bosszúhadjáratnak és koncepciós eljárásnak nevezte az eljárást, amit azért indítottak Iványi ellen, mert felemelte a hangját a kormány politikája ellen. Mint említette, miközben Iványi szervezete ellen kivonul a NAV, nem látni, hogy Völner Pál börtönben lenne, vagy hogy Varga Judittal visszafizettették volna a jogtalanul fölvett csok-támogatást. Szél Bernadett pedig arról beszélt, hogy úgy tűnik, Orbán Viktor egy 70 éves lelkészben találta meg a legnagyobb ellenfelét. Azt kérte mindenkitől, hogy jöjjenek el az este 6-ra szervezett tiltakozó tüntetésre.



Dobrev Klára és Szél Bernadett az Oltalom központjánál Fotó: Kiss Bence

Az Iványi által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget évekkel ezelőtt megfosztották egyházi státuszától, ennek ellenére intézményeket tart fenn. Az egyébként is anyagi gondokkal küszködő szervezet számlájáról tavaly év elején közel 250 millió forintot inkasszált a NAV.

Dobrev Klára az Oltalom Egyesület központjából bejelentkezve videót tett közzé a Facebookon, amelyben azt mondta, hogy az a rendszer, amelynek Iványi Gábor az ellensége, az egy erkölcstelen rendszer.

