Meghalt Mark Lanegan, a seattle-i grunge egyik legnagyobb alakja

Mark Lanegan 2009-ben Fotó: Wikipedia

Meghalt Mark Lanegan, a rocktörténet egyik nagy énekese, a Screaming Trees és a Queens of the Stone Age egykori tagja. 57 éves volt. Az írországi Killarneyban lévő otthonában érte a halál. A halál körülményeiről vagy okáról egyelőre nincs hír.

Lanegan Washington államban, egy Seattle melletti kisvárosban született. Nemrég megjelent önéletrajzi könyvei szerint (Sing Backwards and Weep – 2020; Devil in Coma – 2021) már 12 éves korában rendszeresen ivott, 18 éves korától pedig keményen drogozott, a kilencvenes évekre a hajléktalanságig süllyedt, Kurt Cobain felesége, Courtney Love fizette az elvonót, hogy összeszedhesse magát. Drogfüggőségét csak a 2010-es évekre sikerült teljesen leküzdenie. Tavaly tavasszal elkapta a koronavírust, súlyos tünetekkel került kórházba, hónapokig kezelték, többször kómába esett (innen második önéletrajzi kötetének címe), de végül meggyógyult.

A nyolcvanas évek közepén kezdett zenélni, szülővárosában, Ellensburgban. Középiskolai barátaival alakított zenekara, a Screaming Trees a kilencvenes évek elején berobbanó új, seattle-i zenei mozgalom, a grunge egyik alapvető bandájává vált, de valahogy soha nem tudott olyan népszerűséget elérni, mint a Nirvana, az Alice in Chains, a Pearl Jam vagy a Soundgarden.

Lanegant viszont mindenki a korszak egyik legjobb énekeseként ismerte el. Jó barátságban volt Kurt Cobainnel, és dolgozott is vele, első szólólemezén, az 1990-es The Winding Sheeten például vokálozott a Nirvana frontembere. Énekelt a seattle-i szupergroup, a Mad Season egyetlen albumán (Above - 1995).

A grungehullám csillapodtával és súlyos egészségi-magánéleti válságok után a kétezres évek egyik legnépszerűbb rockzenekarában, a Queens Of The Stone Age-ben tűnt fel, és tizennégy éven át rendszersen feltűnt a zenekar lemezein és koncertjein is. A Queens alapító-dalszerző Josh Homme-al szólóban is sokat dolgozott együtt, nagy barátok voltak.

Szólólemezei is egyre jobban fogytak, Lanegan egyre inkább kultikus sztár lett, a grunge-éra nagy túlélője. Szólóprojketjeiben együtt dolgozott Michel McCready-vel, Pj Harvey-val, hosszabb időre összeállt a Belle and Sebastian egykori énekesnőjével, Isobel Campbell-lel is, de Duke Garwooddal és az Afghan Whigsből ismert Greg Dullival is, akivel Gutter Twins néven futott be.

Alig három hónappal a járvány kitörése előtt, 2019 novemberében Lanegan koncertezett Budapesten, a (régi) Dürer Kertben. (via Rolling Stone, Vice)