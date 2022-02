Öt hét után újra van net Tongán

Visszatérnek a világhálóra Tonga lakói öt héttel a januári, atombombánál is erősebb vulkánkitörés után. A vulkánkitörés amellett, hogy egy egész szigetet megsemmisített, a tengerben 827 kilométer mélyen fekvő internetkábelt is megroncsolta. A szakértők elmondták, az ilyen típusú kábeleket egyszer kell lefektetni, majd kvázi meg is feledkezhetnek róla, annyira nem kell velük törődni.

"Az ehhez hasonló események azonban rávilágítanak arra, hogy a tenger alatti kábelek milyen fontos szerepet töltenek be mindennapi életünkben" - mondta a Global Marine Services tengeralatti kábel karbantartó és -szerelő cég ügyvezető igazgatója, Bruce Neilson-Watts. Tonga esete azért különleges, mert a nagyobb országok általában minimum két kábellel biztosítják az internetelérést, de a fejlődő szigetországok számára ez nehezen elérhető.

A kábel javítása azért is tartott ennyi ideig, mert a hajónak 10 napba telt, mire egyáltalán Tongára ért, hogy megkezdhesse a munkálatokat. A másik probléma az volt, hogy az ilyen kábelek általában emberi beavatkozás következtében roncsolódnak. Ezek kisebb károkat jelentenek, amiket nem nehéz megjavítani. A vulkánkitörés azonban 80 kilométernyi kábelt tett tönkre, aminek a helyrehozása lényegesen több időt igényelt. (Euronews)