Medvegyev: Jó alkalom, hogy újra bevezessük a halálbüntetést

A Ria Novosti orosz állami hírügynökség arról számol be, hogy Dimitrij Medvegyev volt orosz elnök és miniszterelnök szerint most, hogy Oroszország tagságát felfüggesztették az Európa Tanácsban jó lehetőség adódik, hogy a súlyos bűncselekmények megelőzésének néhány fontos eszközét, például a halálbüntetést visszaállítsák Oroszországban, különösen, hogy az Egyesült Államokban és Kínában egyébként is alkalmazzák.