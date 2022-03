Egyre kevésbé félnek a koronavírustól az amerikaiak

Egyre kevesebben tartanak a covidtól az USA-ban, ahogy egyre kevesebb omikronos kerül kórházba. A Járványügyi Központ már arról beszél, hogy az amerikaiak hamarosan levehetik maszkjaikat, és elkezdhetnek társasági életet élni, maguk mögött hagyva ezzel a szociális távolságtartás két évét. A közvélemény változását jelzi, hogy az AP-Nord felmérése szerint az 1300 megkérdezett közül, csak a 24 százalék aggódik fokozottan, hogy vagy ő, vagy egy családtagja megfertőződik - ez a szám tavaly decemberben még 36 százalék volt -, illetve a maszkviselés támogatottsága is 50 százalékra esett vissza, míg ezt az intézkedést tavaly augusztusban 55, 2020 decemberében pedig a megkérdezettek 75 százaléka támogatta.

Kaliforniában, Oregonban és Washington államban az elkövetkező pár hétben megszűnhet az iskolákban a kötelező maszkviselés, New York polgármestere, Eric Adams is hasonló intézkedéseket tervez saját városában, ahol várhatóan március 7-től lehet majd maszk nélkül iskolába járni. New Yorkban szó van arról is, hogy ne csak az oltottak mehessenek étterembe, konditerembe vagy moziba. A helyi vállalkozások üdvözölték a tervezetet, mivel a járvány hatásaként kevesebb vendég és turista veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat, de néhány egészségügyi szakember arra figyelmeztet, hogy az intézkedések elhagyása túl korai, mivel nem tudjuk, a vírus milyen irányba fejlődik majd tovább. (New York Times)

A posztot Erdősi László írta.