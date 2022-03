A Credit Suisse hivatalos levélben kérte az ügyfeleit, hogy kínos dokumentumokat semmisítsenek meg

Mészáros Lőrinc yachtja

A svájci Credit Suisse bank levélben kérte meg egy speciális befektetői kör tagjait - befektetési alapokat és más pénzügyi cégeket -, hogy dokumentumokat semmisítsenek meg, illetve töröljenek véglegesen - írja a Financial Times. A dokumentumok ugyanis a bank egyik sötét és mostanában különösen kínos üzletágának titkairól ránthatnák le a leplet.



Ez az üzletág a szupergazdagoknak nyújtott olyan egyedi óriáshitelek világa, amikkel szemben szuperjachtok, magánrepülők, különleges ingatlanok vagy részvénycsomagok jelentik a fedezetet.

A probléma ezzel az, hogy a Credit Suisse ilyen típusú ügyfelei között jelentős arányban vannak olyan orosz oligarchák, akiket az amerikaiak az utóbbi években többször is gazdasági szankciókkal sújtottak. Márpedig akire lecsapnak, vagyis jachtokat, ingatlanokat foglalnak le tőle, vagy zárolják a banki és értékpapírszámláit, az nem biztos, hogy rendesen tud törleszteni.

A Financial Times korábbi tényfeltáró cikke szerint 2017-18-ban például a bedőlt jacht- és magánrepülő-vásárlási óriáshitelek egyharmadát azért nem tudták visszafizetni az ügyfelek, mert az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta őket. Olyan hírhedt orosz oligarcha ügyfelekről van szó ugyanis, mint Oleg Gyeripaszka vagy a Rotenberg testvérek.

Mivel az ilyen hitelek kockázata a politikai helyzet miatt megnőtt, a Credit Suisse unortodox megoldást választott: külső befektetőket vont be a hitelkockázat csökkentésére. Például befektetési alapokat. Csakhogy a Financial Times nemrég megszerzett egy ilyen befektetőknek szánt brosúrát, ami pánikot okozott a Credit Suisse-en belül. Ezért írtak most körlevelet nekik arról, hogy minden vonatkozó papírt daráljanak le, félnek ugyanis a további kiszivárogtatásokról.

De ezzel csak még mélyebb gödröt ástak maguknak, a Financial Times ugyanis 3 forrásból is megtudta a levél tartalmát. Még a sokat látott befektetésialap-kezelők is meglepődtek ezen: az egyik érintett azt mondta az FT-nek, hogy életében nem találkozott még ilyen kéréssel, kivéve olyan speciális eseteket, amikor tévedésből más ügyfél bizalmas dokumentumát küldték el nekik.

A Credit Suisse azért is került pánikhangulatba, mert a napokban szivárogtatták ki 30 ezer ügyfelének adatait, hogy kiderüljön, a svájci bank emberkereskedők, népirtók, diktátorok és hasonló sötét alakok pénzét kezelte még nemrég és kezeli részben máig.