Egy nap alatt 21 halott, 112 sérült és egy állítólagos öngyilkos orosz pilóta Harkivban

Facebook-posztban számolt be a harkivi helyzetről Oleh Szinehubov kormányzó. Az elmúlt nap alatt eszerint 21 ember halt meg és 112 sebesült meg a városban, amit a helyi politikus elmondása szerint folyamatosan lőnek tüzérséggel, légierővel és gyalogsági kézifegyverekkel.

A tegnapi nap második felében Harkiv északi és szakkeleti negyedeit támadta az orosz hadsereg, a kormányzó szerint a támadást visszaverték, az oroszok pedig 40-nél több járművet vesztettek.

A hírekben szerepelt, hogy támadás ért egy harkivi katonai kórházat. Szinehubov elbeszélése szerint ez a városba beszivárgó egyik orosz felderítő-diverzáns egység műve volt, amelynek az ukrán fél állítása szerint minden egyes tagját megölték a város védői.

A kormányzó azt írja, hogy sikerült lelőniük egy orosz harci repülőt, aminek a pilótája, miután katapultált, agyonlőtte magát.

A várost mára virradó éjjel SU 25-ös bombázógépekkel bombázták, a reptér mellett civil lakónegyedeket, egy iskolát és egy szállodát is. A tüzek oltása most reggel is folyik még, csakúgy, mint a fel nem robbant bombák hatástalanítása.