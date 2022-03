Megtalálták a menekült ukrán kisfiú Budapesten elszökött macskáját

Olvasónk, Attila tegnap jelentkezett azzal, hogy elszökött egy macska Budapesten. Nem akármilyen macska, hanem egy Ukrajnából menekült kisfiúé, akit az anyjával együtt egy Lovag utcai lakó fogadott be pár napra. “A cica a menekülést átvészelte, de itt elveszett a Lovag utca 5. szám alól, szegény kisfiú egyfolytában sír.” - írta olvasónk.



A macska képét több erre szakosodott csoportba is kiposztolták, a keresésbe legalább egy, önmagát civil cicamentőként bemutató önkéntes is bekapcsolódott és a macska rövid időn belül meg is lett. Íme Ljuba: