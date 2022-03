Szó szerint saját testükkel védik a lakosok Európa legnagyobb atomerőművét, amit Enerhodar polgármestere szinte percről percre közvetít

Még ehhez a háborúhoz képest is elképesztő helyzet alakult ki a dél-ukrajnai Enerhodar falunál, ahol nincs egyetlen ukrán katona sem, így a helyi lakosok élőlánccal védik Európa legnagyobb atomerőművét. Ezekben a pillanatokban is.



A településre és egyben az erőműhöz egyetlen út vezet be, a komplexum ugyanis az ezen a szakaszán óriásira duzzasztott, a Balatonnál is szélesebb Dnyeper folyó partján fekszik.

Dél-Ukrajnában, Zaporizzsja városától nem messze.

Az oroszok az utóbbi napokban többször is megpróbáltak bejutni az erőműhöz, legutóbb tegnap, kedden délután, de a helyiek ezt minden alkalommal élőlánccal akadályozták meg a zsákfalu bekötőútján.



Szerdán reggel újra megjelentek az oroszok, a lakók kivonultak, majd tárgyalások kezdődtek a támadók és a település vezetője között. Dmitro Orlov polgármester, aki a sűrűn frissülő Telegram-csatornáján keresztül informálja saját földijeit és a világot, azt írta, hogy a tárgyaláson közölte a megszállókkal: az erőművet és a települést nemzetközi egyezmények védik, a lakók pedig nem fogják beengedni őket. Végül abban maradtak, hogy ma délután 3-kor (magyar idő szerint 2-kor) lesz a következő tárgyalási forduló. De Orlov arra figyelmeztetett, hogy addig is bármelyik pillanatban bármi megtörténhet.

A fura helyzetet részben az okozza, hogy az ukrán hadvezetés nem akart csapatokat telepíteni az erőműhöz, nehogy az oroszok lőni kezdjék őket és véletlenül globális atomkatasztrófát okozzanak. Az atomerőművek megtámadása elvileg háborús bűnnek számít. A helyiek azonban a kezükbe vették az ügyet. Ők egyébként mindannyian az erőmű dolgozói, ez ugyanis mesterségesen alapított település, ami a komplexummal egyidőben épült, hasonlóan a Csernobil melletti Pripjatyhoz. A neve is azt jelenti, hogy az Energia Ajándéka.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az imént jelentette be, hogy az oroszok hivatalosan közölték velük, csapataik elfoglalták az erőmű környékén fekvő területeket.

Update 6: #Russia tells IAEA its military forces have taken control of territory around #Ukraine’s #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, Director General @RafaelMGrossi says. https://t.co/oTChJY2Kkj pic.twitter.com/o5LUNM9y24