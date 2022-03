1,4 milliárd jen kártérítést kell fizetnie a japán állami energetikai vállalatnak a fukusimai katasztrófa miatt

A japán legfelsőbb bíróság pénteki döntése értelmében a szigetország állami energetikai vállalatának (Tepco) 1,4 milliárd jen (több mint 4 milliárd forint) kártérítést kell fizetnie 3700 fukusimai lakosnak a 2011-es földrengés, szökőár és atomerőmű-baleset megelőzésére szolgáló intézkedések elégtelensége miatt.

Az NHK japán közszolgálati tévé szerint a felperesek egyenként 380 ezer jenre (több mint egymillió forintra) jogosultak. Az indoklás szerint a Tokyo Electric Power Co. (Tepco) nem tett elegendő megelőző intézkedést cunami ellen. A katasztrófa miatt a kormányt is beperelték, azt az ügyet a bíróság áprilisban tárgyalja.

A fukusimai erőművet üzemeltető energiaszolgáltató ellen több per is zajlik a baleset miatt. Januárban hat fukusimai lakos nyújtott be ellene keresetet, akik azt állítják, a katasztófát követő sugárzás miatt lett pajzsmirigyrákjuk. A felperesek összesen 616 millió jent (több mint 1,7 milliárd forintot) követelnek a Tepcótól.

Japán keleti partját 2011. március 11-én 9-es erősségű földrengés rázta meg, az azt követő szökőár rongálta meg súlyosan a fukusimai atomerőművet. A szökőár több mint 19 ezer ember halálát okozta, a Fukusima-1 erőműben keletkezett kár és a nukleáris sugárzás veszélye miatt pedig több mint 160 ezer embert kellett kitelepíteni. (MTI)