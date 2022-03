A véletlenen múlik, hogy modern szállodában, közösségi szállón vagy művelődési házban kötnek ki a menekülők

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli adatai szerint eddig 140 ezer ember érkezett az ukrán-magyar határátkelőhelyeken Magyarországra az orosz-ukrán háború elől menekülve. Nagyon úgy tűnik, hogy alapvetően a szerencsén vagy a véletlenen múlik, hogy a menekülők egy törökbálinti művelődési házban vagy egy ötcsillagos szállodában kötnek ki.

Péntek délben is érkezett Záhony felől egy vonat a Nyugati pályaudvarra. "Hol vagyok" - kérdezte tőlem egy asszony, aki éppen leszállt a vonatról. Kicsit megnyugszik, amikor közlöm vele, hogy ez itt Budapest. A humanitárius központ a 10. vágány mellett van, itt a különböző egyházi segélyszervezetek élelmiszert, vizet, gyógyszert, takarót, ruhát adnak a fáradt, elcsigázott menekülőknek (most leginkább fésűből és női dezodorból van hiány). A pályaudvar előtt pedig a Migration Aid próbál szállást szervezni azoknak, akik hozzájuk fordulnak.

Ottjártamkor éppen nigériai fiataloknak igyekeztek segíteni, akik az éjszakát amúgy a pályaudvaron töltötték. Kijevből érkeztek, ott jártak egyetemre, most előbb szállást próbálnak szerezni, és majd utána gondolkodnak el a jövőn. A civil szervezethez százával futnak be a felajánlások, a munkatársak előtti laptopon folyamatosan frissülnek az elérhető címek. Valaki csak egy szobát, valaki egész lakást ajánl fel a menekülőknek. Telefonon próbálják elérni a lakások tulajdonosait és ha aktuális még a felajánlás, akkor összekötik az érintett feleket.

Tehát így is lehet szálláshoz jutni. A pályaudvar előtt négy busz áll, ezeket a katasztrófavédelem koordinálja. Az első a Nyugati és a Keleti között ingázik. A második a reptérre megy. A harmadik és a negyedik pedig Salgótarjántól Törökbálintig az ország számos településére viszi a menekülőket, akik ukránok, indiaiak, nigériaiak vagy számos egyéb nemzetiségűek. A busz nem úgy működik, hogy két menekültet kirak Budaörsön, hármat pedig Érden, hanem egy meghatározott helyre visz mindenkit. Például a törökbálinti művelődési ház már csütörtökön megtelt. A balassagyarmati közösségi szállóra pedig mintegy 40 ukrajnai menekült érkezett, köztük főként harmadik országbeli diákok és vendégmunkások.

Ugyanakkor akinek szerencséje van, az éppen egy olyan buszra kerül, ami a herceghalmi Abacus Hotelbe tart. A nemrég felújított szállodát forródrót köti össze a katasztrófavédelemmel hétfő óta, 80-90 embert szállásoltak el és napi 3 étkezést biztosítanak számukra ingyen, de a wellnesst nem használhatják. Nagy a jövés-menés, sokan csak pár éjszakát töltenek itt. A többségnek gyakorlatilag semmije nincs, nem is tudna fizetni, a helyiek viszont folyamatosan gyűjtik az adományokat. A szálloda költségeit az állam utólag kárpótolja, Pest megyében több ilyen hotelről lehet tudni Zsámbéktől Szigetszentmiklósig.

Budapesten is könnyű olyan szállodát találni, amelyik menekülőkkel telt meg. Azért nem menekültet írok, mert hivatalosan, az állam szempontjából az a menekült, aki kéri ezt a státuszt, a többség pedig nem kéri. Eleve sokan érvényes útlevéllel jönnek be Magyarországra, igazából ugyanúgy, mintha nem lenne háború és csak turistáskodnának. Tehát ha van okmányuk, akkor szabadon jöhetnek, nem kötelező menekült státuszt kérni. Ha pedig nem az idegenrendészethez vagy a katasztrófavédelemhez fordulnak, hanem valamelyik segélyszervezethez, akkor szintén nem követi őket nyomon az állam. A menekült jelzőt még nem is igazán értik magukra, hiszen két hete még nem gondolták volna, hogy menekülniük kell majd. Szóval Budapesten is könnyű Ukrajnából érkezettekkel megtelt szállodát, hostelt találni.

Ilyen például a Hotel Hungária a Keleti pályaudvarnál, amely Magyarország legnagyobb szállodája. "Szálláshelybiztosítás kapcsán több szervezet is megkeresett bennünket, vezetőségünk döntése volt a Danubius Hotel Hungaria megnyitása a menekültek számára" - közölte lapunkkal a szállodás cég. A hotel a járvány miatt eddig zárva volt, most viszont már mind a 499 szobában menekültek laknak. A recepciónál megállás nélkül intézik a becsekkolást.

Ugyanakkor számos olyan hostel is van a városban, ahol nem ingyen laknak az ukrajnai háború elől Magyarországra érkezők, hanem kedvezményes áron tudnak szobát foglalni maguknak. Több ilyen hostelt is felkerestünk, a menekülők többsége a telefonján követi az ukrajnai híreket, próbál kapcsolatot teremteni barátokkal, családtagokkal szerte Európában, de például a harmadik országbeli állampolgárok láthatóan nagyobb csoportokban érkeztek, ismerik egymást, vélhetően együtt tanultak vagy dolgoztak Ukrajnában. Fehérorosz menekülővel is beszéltem, Kijevből érkezett, ott tanult, de esze ágában nem volt Fehéroroszországba menni, most az az egyetlen terve, hogy találkozzon a családjával. Valahol Európában.