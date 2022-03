Kijevi állatkert: egy ember mindig együtt alszik a robbanások hangjától lesokkolt elefánttal

Horace, az indiai elefánt óriási füle és érzékeny hallása miatt annyira fél a robbanások hangjáról, hogy nyugtatót kell adni neki.

A zebrákat be kellett zárni, mert úgy megijedtek az első lövések zajától, hogy nekiruhantak a külső kifutó kerítésének.

Maya, a lemúr annyira kikészült, hogy magára hagyta az újszülött kölykét.

Egyes híresztelésekkel szemben a kijevi állatkertből nem tudták kimenekíteni az állatokat. Sőt egy rakás ember is odaköltözött: az ostrom kezdete óta 50 ápoló és 30 családtag. Azért, hogy garantáltan bejussanak a munkahelyükre, mert ha nem, elpusztulhatnak a rájuk bízott állatok. Az abszurd háború szuper abszurd alfejezeteként a Washington Post riportban mutatta be az ostrom alatti életet az ukrán főváros állatkertjében.

A fő gond egyelőre nem az élelmezéssel van, mert Kirilo Trantin, az állatkert igazgatója egy héttel az orosz invázió előtt tanácsot kért az izraeli Haifa állatkertjének igazgatójától. A háborús szituációkban tapasztaltabb kolléga javaslatai alapján gyorsan felhalmozott egy csomó élelmet, illetve az esetleg megsérülő ketrecek és kifutók javításához szükséges anyagokat. Így egyelőre csak friss zöldsalátából szenvednek hiányt, ami sok állatnak alapélelme, ezért megpróbálnak saját maguk termelni belőle valamennyit.

A gond leginkább a nagy, érzékeny állatokkal van. A többiekhez hasonlóan őket is a háború zajai zaklatják fel leginkább, légitámadás esetén ráadásul nem lehet elbújtatni őket. Az emberek ilyenkor a madárházban és a félkész akvárium épületében kialakított óvóhelyekre menekülnek.

Horace

A 17 éves Horace, az indiai elefánt annyira fél, hogy egy ápoló mindig vele alszik. Azért, hogy ha felriadna a robbanások hangjára, azonnal a kedvenc csemegéjével, almával tömje be az ormányát, majd addig beszéljen hozzá, míg meg nem nyugszik. Amikor nyugodt, napi 110 kiló zöldséget eszik meg. Amíg megteheti. A készleteik két hétig tarthatnak ki, azt senki se tudja, mi lesz azután. Ahogy szorul az ostromgyűrű, egyre több ápoló képtelen bejárni a lakhelyéről, és sorban állnak be közülük honvédő katonának. A 33 éves Ivan Ribcsenko ápoló arról beszélt az amerikai lapnak, hogy azért nem állhat be a területvédő erőkhöz, mert ő eteti a lovakat, zsiráfokat és szarvasokat, akik úgy éhen halnának.

Tony, a 47 éves gorilla bezzeg nem izgatja magát a dörrenéseken. Egyelőre az ápolók is jól tartják magukat, a hisztiző lemúr magára hagyott kicsinyét Bayraktarnak nevezték el a török gyártású drónról, amivel az ukrán hadsereg több orosz járműoszlopot is sikeresen támadott.