Káromkodunk, hogy ne zokogjunk

"A háború előtt jó kislány voltam, az a jajta, aki sose káromkodott, senkivel se volt goromba, még a legdurvább konfliktusokban sem. Jó, a szó patriarchális értelmében" - írja Kijevből írt, angol fordításban a New Statesmanben megjelent levelében Ljuba Jakimcsuk ukrán költő. Levelében azt magyarázza, hogyan segítik a túlélést, a szellemi épség megőrzését a szitokszavak, amelyek a háború 12 napjára - vagy hát esetében, aki a Donbaszból menekült Kijevbe, a nyolcadik évében - már a közbeszéd részévé is.

"A férjem Kijevből Harkivba tart. Babatápszert szállít kórházakba, gyógyszert és segélyt a várost védő területvédelmiseknek" - írja. Útja során az irányjelző táblák helyén, amiket ledöntöttek, hogy az okostelefonjaiktól elővigyázatosságból, a helyzetüket lebuktató szelfizést megakadályozandó orosz bakák ne tudjanak tájékozódni, most cifra káromkodások olvashatók. A legnépszerűbb a Kígyó sziget védőinek legendás mondata: Orosz hadihajó, húzz a faszba. Vagy egyszerübben, ruszkik, húzzatok a faszba. A szlogenné vált mondatot már politikusok fűzik beszédeikbe, írja Jakimcsuik. Mi több, az egyik ukrán bank még legújabb bankkártyáira is rányomta, faszostul. "Csaknem két hétnyi totális háború után az obszcenitás már nem rendkívüli. Mindenhol használjuk, mert ebben a stresszben, amit a halál folyamatos fenyegetése jelent, csak úgy kirepülnek a szánkból. Az óvóhelyeken még a gyerekek is azt üvöltik, Putyin Hujlo [fasz Putyin[, mindha csak egy népszerű gyerekmondókát szavalnának. A szülők meg nem tiltják nekik, mert tudják, hogy ez lelki megnyugvást ad. A szitokszavak tabuból szimbólummá váltak" - írja.

"Basszátok meg, pöcsfejek - üvöltöttem, amikor robbanásokra ébredve az ablakon kinézve lángokat láttam az éjszakai égen" - írja, és ezt Steven Pinker evolúciós pszichológus elméletével magyarázza, aki szerint a káromkodás védekező reflex, mint amikor az állatok üvöltéssel próbálják elriasztani az ellenséget.

"Ha éppen pusztítják az országod, ennek a hétköznapi nyelvben is nyoma marad. A nyelv a megélt valósággal együtt változik. Ki tudja, talán majd ha már legyőztük a megszállókat, Fasz Putyin címen kiadni mesekönyvet már nem is lesz akkora lázadás" - írta.