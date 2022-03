Újabb orosz oligarchákra, bankárokra és politikusokra vetett ki szankciókat az Egyesült Államok, egy utasszállítót is lefoglalnak

Pénteken a Putyin-rezsim újabb kulcsfiguráira szabott ki szankciókat az Egyesült Államok. Köztük van a Kreml szóvivőjének, Dimitrij Peszkovnak három családtagja, egy újabb oligarcha, Viktor Vekszelberg, a korábban cégként már szankciókkal sújtott VTB Bank teljes igazgatótanácsa és 12 parlamenti képviselő, köztük Vjacseszlav Vologyin, az orosz Biztonsági Tanács állandó tagja.

Az amerikai pénzügyminisztérium az erről szóló közleményében külön kitért arra, hogy azokra is lecsapnak, akik kriptovaluták segítségével próbálják kijátszani az Oroszország elleni szankciókat.

Dimitrij Peszkovot a közlemény az oroszok főpropagandistájának nevezi. Őt már korábban szankciókkal sújtotta Amerika, az EU, Ausztrália és Kanada is. Most került sorra a felesége, Tatjána Navka, akinek az USA pénzügyminisztériuma szerint 10 millió dollárt érő ingatlanbirodalma van. Ez áll egy lakásból abban a menő moszkvai külvárosban, ahol Putyin is lakik, egy másik moszkvai lakás és egy ingatlan a Krímben. Navka egyébként a jégtánc olimpiai bajnoka.

Szankciókkal sújtották Peszkov két felnőtt gyerekét, Elizavetát is Nikolajt is. Nikolaj Nagy-Britanniában nőtt fel, majd hazatért és az RT nevű, külföldre sugárzó propagandatévénél helyezkedett el. Luxusautóflottája van, amikor nem vezet, magánrepülőn és jachton közlekedik. Elizaveta a közösségi médiában sokat posztol a luxusról, amiben él, egy időben egy EP-képviselő asszisztense volt. Nem oroszé természetesen, hiszen ők nem uniós tagok, hanem egy francia szélsőjobboldalié, Aymeric Chauprade-é, aki támogatta a Krím elfoglalását, cserébe azért, hogy Putyin pénzeli.

Viktor Vekszelberg oligarchának két konkrét vagyontárgyát is lefoglalják az amerikaiak. Egy Tango nevű szuperjachtot és egy magánrepülőt. A putyinista milliárdosok vagyonának nagyságát jól érzékelteti, hogy nem valami kisebb gépről, hanem egy Airbus A319-115-asról, vagyis egy akár 156 utas szállítására is képes utasszállító gépről van szó. A két jármű darabonként 90 millió dollárt, vagyis 31 milliárd forintot ér.