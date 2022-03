A magát német örökösnőnek kiadó Anna Delvey-t kitoloncolják Németországba

Anna Delvey-t most engedték ki az Egyesült Államokban az őrizetből, ahova a bevándorlási hivatal küldte lejárt vízuma miatt. A nőt most kitoloncolják Németországba, a New York Post úgy tudja, hétfő este már fel is tették egy Frankfurtba tartó járatra.

Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

A Delvey nevet használó, orosz származású Anna Szorokin évekkel ezelőtt hoteleket, éttermeket, bankokat és a New York-i elit tagjait károsította meg több mint 200 ezer dollárral, miután elhitette velük, hogy ő egy röhejesen gazdag európai örökösnő, aki befektetőket keres ahhoz, hogy létrehozhassa az Anna Delvey Alapítványt. 12 év börtönbüntetést kapott, miután nyolc vádpontban találták bűnösnek, de 2021 februárjában feltételesen szabadon engedték jó magaviselete miatt. Nem sokkal később tartóztatta le a bevándorlási hivatal.

Időközben törlesztette adósságait, miután 320 ezer dollárt kapott a Netflixtől, ami sorozatot készített sztorijából. (New York