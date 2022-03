Több mint 700 millió forinttal tartoznak az államnak a kamupártok, amit az állam annyira nem siet behajtani

A 2018-as országgyűlési választásokon nyilvántartásba vett 100 párt közül 51 párt összesen 716 847 419 forinttal tartozik a magyar államnak, ennyi választási bírságot nem fizettek be az elmúlt 4 évben - írja a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján azt Rtl.hu.

A büntetést a pártok leginkább azért kapták, mert nem vitték vissza az NVI-nek az ajánlóíveket, amelyeken a jelölteket támogató aláírást kell gyűjteni. Ezeket akkor is vissza kell vinni a választási irodának, ha üresek, de még fontosabb, hogy le legyenek adva, ha a választópolgárok adatai szerepelnek rajta. A megbírságolt pártok olyan "kamupártok", amelyek a magyar választási törvény lazaságát kihasználva azért jöttek létre, hogy lenyúlják a pártoknak járó kampánytámogatást. Ezek a pártok notóriusak arról, hogy személyi adatokkal üzletelnek, és jelöltjeik jóval több támogatást tudnak összegyűjteni, mint szavazatot a választáson. Ez is mutatja, hogy valódi politikai tevékenységük igazán nincs is.

Az Rtl összesítése szerint három párt tartozik több mint 100 millió forinttal a magyar államnak: az Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt 358,3 millió forinttal, az Elégedetlenek Pártja 106 millió forinttal, az Oxigén Párt pedig 102,3 millió forinttal. Ezek mind több százmillió forintnyi támogatást tettek zsebre.