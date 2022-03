Szankciók a gyakorlatban: a Pobeda Airlines alkatrészek híján leállítja a gépei majdnem felét

Körlevélben tudatta a dolgozókkal az orosz fapados Pobeda Airlines légitársaság vezetése, hogy 41 gépükből mostantól csak 25 fog közlekedni elegendő pótalkatrész híján, de csak reménykedni tudnak benne, hogy a készleteik kitartanak az év végéig.



Due to a lack of spare parts, Pobeda airlines is cutting its fleet from 41 down to 25, hoping supplies will last until the end of the year. pic.twitter.com/QgpyiHZUeO