Bokros Lajos szerint a rezsicsökkentés a legkárosabb intézkedések egyike Magyarországon

A volt pénzügyminiszter a Népszavának adott interjújában beszélt arról, hogy az eurót már tíz éve be kellett volna vezetni, hogy elhibázott lépésnek tartja a hitelmoratóriumot, és hiányolja a 13. havi nyugdíj fedezetét is.

Azt mondta, a járvány miatt most „nehéz a mérleget megvonni”, de szerinte „túlzottan nagymértékű és mindenkire kiterjedő, általános költségvetési támogatásokat kínáltak”. Úgy gondolja, hogy a törlesztési moratórium „teljesen felesleges és káros volt”. Arról is beszélt, hogy „a jegybank szinte korlátlanul szaporította a pénzt, ami nemcsak fölösleges, hanem káros is volt”, ehhez hozzátette, hogy „előre tudható volt, hogy az általános és túlzó könnyítésnek erőteljes inflációnövelő hatása lesz”.

Elmondása szerint annak, hogy Magyarország most az elmúlt évtizedek legmagasabb inflációjával küzd, öt oka van:

a nagymértékű költségvetési túlköltekezés,

a jegybank túlságosan laza monetáris politikája, hogy az alapkamatot mesterségesen alacsonyan tartották, a pénzkínálatot pedig túlságosan gyorsan felszaporították,

a fedezetlen bérkiáramlás és béremelés,

az importált energiahordozók árának nagy fokú ingadozása

és a forint gyengesége, ami miatt tovább emelkedik a külföldről behozott termékek forintban kifejezett ára.

Arról is beszélt, hogy „a 13. havi nyugdíj bevezetése ugyancsak értelmetlen és felesleges volt”, szerinte ez ugyanúgy a költségvetési túlköltekezés része, mivel „Magyarországon senki sem fizetett 13. havi nyugdíjjárulékot, a 13. havi nyugdíj sem illet meg senkit”.

Bokros Lajos arról, hogy Magyarországnak céldátuma sincs az euró bevezetéséhez, azt mondta, „hazánknak elemi érdeke az eurózónához való minél előbbi csatlakozás, aminek már tíz évvel ezelőtt meg kellett volna történnie”. Szerinte az, hogy ez elmaradt, „óriási kárt okozott az országnak”, és „a mostani infláció is mérsékeltebb lenne, ha már a közös európai pénzt használnánk”.