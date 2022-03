Sajnos az idő el fog romlani

Kedden a felhők jönnek még csak, szerdán viszont az eső is az Időkép előrejelzése szerint.

Azt írják, kedd délelőtt még napsütés lesz, aztán jön a fátyolfelhőzet, de komoly csapadékra nem kell számítani. Lesz viszont élénk szél. Délutánra 20-25 fok várható.

Szerdán erősen felhős, borult nap várható. Napközben több helyen eleredhet az eső, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Többfelé erős, néhol viharos lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A reggeli minimumok 4-11, csúcshőmérséklet 14 és 21 fok között alakul.

Csütörtökön egy mediterrán ciklon hatására kiadósabb eső érkezik. Délután a déli, délnyugati tájakon záporok, egy-egy zivatar is kialakulhat. Borult, az előző napokhoz képest több fokkal hűvösebb idő lesz, 12-18 fok valószínű. A szél csak időnként támad fel.

Sajnos a borult idő pénteken is marad. Reggel még eshet is, sőt a hegyekben havas eső, havazás is előfordulhat. Többfelé élénk, helyenként erős északi, északnyugati szél fújhat. A maximum-hőmérséklet 9-17 fok között alakulhat. Szombatra is borult, erősen felhős idő körvonalazódik. Szórványosan eső, zápor, előfordulhat. Napközben a hegyekben, estétől pedig síkvidéken is kialakulhat havas eső, havazás. Többfelé élénk, erős, nyugaton viharos lehet az északi szél. Délután 4-12 fokra van kilátás.