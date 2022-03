Budai Gyula megpróbálta megtagadni Győzikét

„Először is nem lépett be a Fideszbe Gáspár Győző” – kezdte válaszát Budai Gyula, akitől a Spirit FM-en azt kérdezték, hogy miért a politikus külügyminisztériumi irodájában léptette be a pártba a celebet. Majd azzal folytatja, hogy régóta ismeri Győzikét és a családját, jó viszonyban vannak. A Fideszbe való felvétel feltételeit is ismerteti a politikus. Eszerint három ajánlás szükséges ahhoz, hogy valaki párttag legyen.

„Gáspár Győző jelenleg nem a Fidesz tagja” – mondja Budai.

Gáspár Győző képei szerint azonban Budainál valóban elkészülhetett egy tagfelvételi lap, amihez az első ajánlást meg is kapta magától a képviselőtől.

A probléma az, hogy a külső piacok fejlesztéséért és koordinálásáért felelős miniszteri biztosként is dolgozó képviselő a párt ügyeit nem intézhetné a külügyminisztériumban található irodájában. Erre is rákérdez a műsorvezető Budainál, aki annyit mond,

„én ott dolgozom, és én nagyon sok vendéget fogadok ott. Van, aki lefényképezi, kiposztolja, van, aki nem. Én azt gondolom, hogy ebben nincs semmi.”

A műsort itt lehet meghallgatni.