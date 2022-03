Fogvatartottak és prostitúcióra kényszerítettek egy 18 éves lányt a VII. kerületben

A budapesti rendőrök egy anyát, fiát és annak barátnőjét gyanúsítják, hogy fogva tartottak és prostitúcióra kényszerítettek egy 18 éves lányt a VII. kerületben. A feltételezett elkövetőkre a TEK segítségével csaptak le, írj a police.hu.



A rendelkezésre álló adatok szerint a 22 éves férfi a közösségi oldalon hálózta be a 18 éves lányt. Rövid ismerkedés után 2022 márciusában egy fővárosi gyorsétteremben találkoztak, majd egy VII. kerületi lakásba mentek. A férfi előbb rábeszéléssel, később egyre erőszakosabb fenyegetésekkel és bántalmazással arra kényszerítette a sértettet, hogy prostitúciós tevékenységet végezzen. A kényszerítésbe bekapcsolódott a férfi anyja és barátnője is, a lány által keresett pénzt pedig elvették tőle. A szexuális szolgáltatást az interneten hirdették, helyszínként saját lakásukat biztosították, ahonnan áldozatuk nem mehetett ki. A lánynak akkor sikerült megszöknie és segítséget kérnie, amikor már az utcára is kiküldték kuncsaftokat szerezni.

Mivel felmerült, hogy az elkövetőnek fegyvere van, a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének segítségével március 26-án délután az erzsébetvárosi lakásban csapott le gyanúsítottakra.

A BRFK Bűnügyi Főosztály emberkereskedelem és kényszermunka bűntett megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A 22 éves K. Bélát és anyját, a 41 éves R. Helgát kihallgatásukat követően őrizetbe vették, a bíróság március 29-én elrendelte letartóztatásukat. Harmadik társuk, a 19 éves B Nikoletta szabadlábon védekezik. A gyanúsítottak lakásának átkutatásakor a nyomozók találtak egy pisztolyt is, azt fegyverszakértő vizsgálja.