A Mi Hazánk Mozgalom a Fővárosi Kongresszusi Központban tartja eredményváróját

Lassan összegyűlik a Mi Hazánk Mozgalom apraja-nagyja a Budapesti Kongresszusi Központban. Eléggé bízhatnak a parlamenti bejutásban, mert a körítés igen előkelőnek mondható: több termet is kibéreltek, a menzán pedig van minden: víz, üdítők, sós és édes izék, mosolygós Novák Előd Dúró Dórval nyakon öntve. A méretes tévéken az M1 választási műsora megy. Az első sajtótájékoztatót fél nyolcra tervezik, Toroczkai László, a párt elnöke tizenegy körül tart értékelőt.

A párt többször is hangoztatta, hátrányos helyzetből indul, “pusztán 0,2% a híradókban való megjelenési aránya (...), ha a politikusok szereplését tekintjük 100%-nak, a közmédiában kereken 0%-ban jelent meg a Mi Hazánk.”, írják közleményükben. Ráadásul a párt Facebook-oldalát a napokban törölték, amiért választási csalás miatt feljelentést is tettek a rendőrségen. Ha ez nem lett volna elég, szombat este “összehangolt, egyre fokozódó DDoS terheléses kibertámadás” indult a Mi Hazánk honlapja ellen, ami így hosszabb ideig elérhetetlenné vált.

A Medián kutatóintézet legutóbbi felmérése nagyjából négy százalékra méri a pártot, a Mi Hazánk Mozgalom azonban egy másik kutatásra hivatkozva hat százalékot jósolnak maguknak. A párt parlamentbe jutása esetén az is könnyen előfordulhat, hogy az ő képviselőinek szavazatain múlhat a parlamenti többség. Dúró Dóra és Toroczkai László is többször leszögezte, nem kívánnak koalícióra lépni egyik párttal, párttömörüléssel se, csak is kizárólag azon törvények megszavazásához járulnának hozzá, amik az megfelelnek a párt programjának. Ez az ellenzéki oldalon komoly aggodalmat okozott, mivel a Mi Hazánk Mozgalom programja lényegében a Fidesz programjának egy radikálisabb változata.

És hogy mik azok a programpontok, amiért az MHM politikusai küzdenének? Következzék pár fontosabb pont a párt Virradat névre hallgató programjából, a teljesség igénye nélkül:

Az MHM fontosnak tartja a biztonságpolitika fejlesztését, így programjuk tartalmazza a halálbüntetés visszaállítása, egy elrettentő erővel bíró csendőrség felállítását az ország minden településén, a rendőrök megbecsültségének visszaállítását, illetve a fegyverviselési jog bővítését. Ezen felül pedig egészen eredeti ötletként a súlyosabb bűncselekményeket Oroszországgal együttműködve szibériai munkatáborba küldéssel büntetnék.

Kultúra- és oktatáspolitikájuk fókuszában a nemzeti identitás áll. A kultúra jelenlegi, romlott állapota szerintük “annak a több, mint fél évszázada tartó “internacionalista, huszadik századi átalakításnak, agymosásnak” köszönhető, aminek oka, hogy a kommunista rendszer alatt a vezetők “többsége olyan zsidó származású ember volt, akik nem hagyományos magyar nevelést kaptak (...) s bár Kádár Jánosra ez már nem volt igaz, valójában a Kádár-rendszer kulturális életének mindenható irányítói - Aczél György vagy éppen Erdős Péter - továbbra is a zsidók maradtak.” Az oktatásban ezért fontosnak tartják a magyar nemzeti, dicső múlt nagy hangsúlyozását.

Új médiatörvényt is írna a Mi Hazánk Mozgalom. A média szerintük megérett arra, hogy hivatalosan elismert hatalmi ággá váljon, függetlenül működjön a kormánypárttól, külföldi tulajdonba pedig ne kerülhessen. Szigorítanák továbbá a közösségi média működését, köteleznék a Facebookot, hogy az Magyarországon belül is hozzon létre egy szervezetet, így számonkérhetővé téve a gigacéget.