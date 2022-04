Megint itt a tavasz, húsz fok is lehet

Szerdán az Időkép előrejelzése szerint inkább felhőket láthatunk majd és kevesebb napsütést, sőt, lehetnek kisebb záporok is, de napközben a csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.

Hasonló idő lesz csütörtökön, pénteken pedig akár már 23 fokig is melegedhet a levegő, de közben egyre több eső is jöhet egy hidegfronttal, ami miatt a hétvégén minimálisan hűvösebb lesz, 13-20 fok. De a télikabátokat most már tényleg el lehet pakolni.