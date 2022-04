Egy férfi tizennyolc 12 és 21 év közötti lánytól csalt ki fenyegetőzéssel meztelen képeket

Tárgyalást tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki 18 év alatti lányoktól csalt ki meztelen képeket, egy 12 éves lányt pedig azzal fenyegetett meg, hogy a képeket közzéteszi, írja a Debreceni Törvényszék.



Az első vádpont szerint a vádlott 2018-ban az egyik internetes közösségi oldalon két álprofilt hozott létre, amelyeket arra használt fel, hogy egy üzenetküldő szolgáltatáson keresztül jellemzően 18. életévüket be nem töltött lányokkal beszélgetéseket kezdeményezzen. A vádlott az álprofillal több esetben is fehérneműs, meztelen, alkalmanként pedig a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló képeket kért beszélgetőpartnereitől.

A vádlott azért, hogy a fiatal lányok bizalmába férkőzzön, küldött több fényképet is, amelyek állítása szerint róla készültek, azonban azok a félmeztelen képek egy másik fiatal férfiról készültek, aki az ügy egyik sértettje. A képeket a vádlott az internetről töltötte le és a sértett engedélye nélkül használta fel. A fiatal férfi képmását jogosulatlanul felhasználva a vádlott több fiatal lányt arra kényszerített, illetőleg kísérelt meg kényszeríteni, hogy magukról fehérneműs, meztelen vagy pornográf jellegű képeket küldjenek.

Az egyik esetben 2018 januárjában a vádlott egy akkor 21 éves fiatal lánnyal vette fel a kapcsolatot, akivel intim témáról kezdett beszélgetni. Rövid idő múlva a lány a vádlott kérésére önszántából több, saját magáról készített meztelen és szeméremsértő pózban készült képet küldött. A képek megszerzését követően a beszélgetést tovább folytatták, a vádlott több alkalommal is kérte a lányt, hogy találkozzon vele. A sértett üzenetben közölte, hogy nem akarja vele tartani a kapcsolatot, és a férfival nem is akar találkozni, mert már komoly párkapcsolata van. A vádlott ekkor azzal fenyegette meg a sértettet, hogy ha nem találkozik vele, akkor a korábban megszerzett, a lányt ábrázoló meztelen képeket elküldi a sértett jelenlegi barátjának, valamint további képeket követelt. A vádlott fenyegetése a sértettben komoly félelmet keltett, ezért két szeméremsértő képet is küldött még ezt követően magáról.

A vádlott hasonló módon hálózott be egy 12 éves debreceni lányt, aki kezdetben visszautasította a kérést. A férfi ezután azzal fenyegette meg, hogy ha nem küld magáról félmeztelen képet, akkor a beszélgetésüket átszerkeszti, és azt másokkal, köztük a sértett szüleivel is megosztja. A gyermekkorú sértett ettől megijedt, és a fenyegetés hatására magáról olyan képeket küldött a vádlottnak, amelyben melltartóban, illetve félmeztelenül szerepel. A csevegést tovább folytatták, a vádlott rámenősen további képeket követelt a kislánytól, és kilátásba helyezte, hogy ha ennek nem tesz eleget, akkor a korábbi félmeztelen képeit megosztja másokkal, ez pedig komoly félelmet keltett a sértettben.

Egy másik, szintén 12 éves miskolci lánnyal ugyanezt a módszert alkalmazta a vádlott, rámenősen félmeztelen képeket követelt a sértettől. A kislány küldött magáról képet, azonban félmeztelen képet nem, ezért különböző módokon a férfi tovább fenyegette a lányt, de nem ért célt, a sértett a beszélgetést egy ponton megszakította, így a vádlott cselekménye kísérleti szakban maradt.

A vádlott egy 21 éves nyíregyházi lánnyal történt beszélgetés során kapott a sértettet melltartóban ábrázoló képeket, amiket később arra használt fel, hogy még több ilyen jellegű képeket követeljen. A vádlott a fenyegetése során kilátásba helyezte, hogy ha nem kap a sértettről meztelen képet is, akkor a korábban megkapott képeket a közösségi oldalon nyilvánosan megosztja. A sértett ennek hatására videótelefonálás közben a vádlott követelésére megmutatta neki a melleit, a fenyegetések azonban tovább folytatódtak és a férfi már személyesen is találkozni akart a lánnyal. A sértett végül további képeket nem küldött magáról, a vádlottal a beszélgetést megszakította.

A vádlott összesen 18, az ország különböző pontjain élő 12 és 21 év közötti fiatal lányt kényszerített arra, hogy magukról akár meztelen képeket küldjenek, majd a megszerzett képek birtokában őket további képek küldésére bírta rá vagy próbálta rábírni, azzal is fenyegetve őket, hogy ha nem teszik, akkor pornográf tartalmú oldalakon közzé teszi a korábban megszerzett képeket.

